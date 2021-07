Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che stando alle ultime indiscrezioni circolate nel web, il reality show targato Endemol Shine Italy potrebbe partire da lunedì 13 settembre. Alla conduzione ritroviamo, per il suo terzo anno consecutivo, Alfonso Signorini, accompagnato da due new entry: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che andranno a sostituire Antonella Elia e Pupo, opinionisti della precedente edizione del programma.

La durata della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Qualche settimana fa sono stati divulgati da Mediaset i palinsesti della nuova stagione televisiva 2021/22, rivelando che la prossima edizione del Grande Fratello Vip avrà una durata di circa tre mesi, con all'appello 13 puntate e 8 doppi appuntamenti, che saranno spalmati nella serata del venerdì ( com'è accaduto lo scorso anno), serata nella quale andrà in onda su Rai 1 Tale e Quale Show, con protagonisti due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

In ogni caso, qualora il reality otterrà un riscontro positivo da parte del pubblico e buoni risultati in termini di share, come annunciato dallo stesso Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, il programma "potrebbe essere prolungato a data da definirsi" replicando il successo della scorsa edizione, che andò in onda per quasi sei mesi, da settembre a marzo.

Di conseguenza. la finale della trasmissione potrebbe andare in onda nel 2022, coprendo così la stagione televisiva autunnale e invernale, per poi passare alla messa in onda de La Talpa, di cui Mediaset ha acquistato i diritti per ben sei anni, oppure passare ad una nuova edizione de l'isola dei famosi, replicando la stessa formula della stagione appena finita, che ha visto il ritorno dell'adventure reality con la conduzione di Ilary Blasi.

I probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Il conduttore Alfonso Signorini e il suo staff autorale sono al lavoro da mesi per formare quello che sarà il cast della prossima edizione di Grande Fratello Vip, e nonostante il silenzio stampa, non mancano alcune indiscrezioni.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione potrebbe esserci la cantante soprano Katia Ricciarelli, molto corteggiata dalla produzione, il nuotatore Manuel Bortuzzo, che in seguito ad una sparatoria è rimasto paralizzato alle gambe, e la showgirl Miriana Trevisan, ex di Pago.

Ma non solo, in queste ultime ore il portate i.Gossip.it ha rivelato in anteprima un altro nome, Manila Nazzaro, vista lo scorso anno a Temptation Island con il fidanzato Lorenzo Amoruso, e stando alle loro segnalazioni pare abbia superato egregiamente tutti i provini ed è quindi ufficialmente nel cast della prossima edizione.

Con lei il portale aggiunge anche il nome di Lucas Peracchi.

Tra gli altri probabili concorrenti, anche se non vi sono delle ufficialità, figurano: Francesca Cipriani, Giovanni Ciacci ed Amedeo Goria. Smentita invece la presenza di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan.

Le due nuove opinioniste sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Sul fronte opinionisti pare non ci siano più dubbi: a prendere il posto del cantautore Pupo e della showgirl Antonella Elia, ci saranno due new entry: Adriana Volpe, conduttrice televisiva ed ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e Sonia Bruganelli, moglie del celebre conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Adriana Volpe, dopo un anno non proprio fortunato a TV8 dove ha condotto 'Ogni Mattina' con Alessio Viola, a seguito dei bassi ascolti ottenuti, ritorna a Mediaset aggiudicandosi un posto da opinionista nel programma a cui lei partecipò due anni prima.