Manca sempre meno al ritorno della nuova stagione di Uomini e donne, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo mese di settembre, sempre alla solita collocazione oraria delle 14:45, dal lunedi al venerdì. Un'importante novità caratterizzerà questa nuova stagione: sul trono del programma siederà per la prima volta una protagonista transgender. Ad annunciare questa notizia è il portale Dagospia, che attraverso un articolo ha così dichiarato: 'Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di uomini e donne'.

Uomini e Donne, Maria De Filippi fa centro, dopo il trono gay arriva la prima tronista transgender

Non è la prima volta che Maria De Filippi si dimostra aperta verso queste tematiche. Qualche anno fa infatti, sempre a Uomini e Donne, decise di inserire il primo trono gay della storia, che vide come protagonisti il tronista Claudio Sona e il corteggiatore Mario Serpa, quest'ultimo successivamente diventato anche opinionista della medesima trasmissione.

Il trono gay fu sperimentato anche l'anno successivo, con Alex Migliorini. Successivamente però il trono gay non fu più riconfermato dalla produzione, continuando con la canonica suddivisione in trono over e trono classico, con protagonisti ragazze e ragazzi in cerca del vero amore.

Maria De Filippi, con l'ingresso della prima tronista transgender, si dimostra nuovamente aperta a ogni tipo di inclusione, soprattutto in un periodo in cui alcune tematiche, come l'attuale DDL Zan e la legge come l'omotransfobia, dividono l'opinione pubblica.

Uomini e Donne 2021/22, continuerà il mix fra trono over e trono classico

A partire da settembre 2020, la redazione di Uomini e Donne decise di apportare una sostanziale modifica al programma, decidendo di unire il trono over, dove emerge da protagonista Gemma Galgani, e il trono classico, formato dai tronisti e dai corteggiatori.

Una modifica che di certo non è dispiaciuta al pubblico, difatti negli ultimi anni il trono classico, rispetto al trono over che generalmente andava in onda per tre volte a settimana a discapito delle due volte del trono classico, ha subito un abbassamento di interesse da parte della platea, facendo anche abbassare al programma la media di share e telespettatori.

Di conseguenza, la redazione decise di unire le due fazioni, riuscendo a creare, come abbiamo visto la passata edizione, una buona armonia tra le varie fasce d'età. Difficile dimenticare il corteggiamento tra la dama Gemma Galgani e il giovane corteggiatore di ventisei anni Nicola Vivarelli, che ha fatto molto discutere il pubblico televisivo e non.

Amici di Maria De Filippi a partire dal 18 settembre

A metà settembre non partirà soltanto il talk show pomeridiano Uomini e Donne, che dovrebbe andare in onda lunedì 13 settembre, ma anche il talent show Amici, che partirà con un anticipo di due mesi rispetto alle passate edizioni. Più precisamente, il talent che ha visto la vittoria della ballerina Giulia Stabile nell'ultima edizione, partirà come annunciato da TvBlog, nella terza settimana di settembre, data in cui avverrà la formazione della nuova classe di Amici.

Il corpo docenti dovrebbe essere riconfermato in toto: per il canto ritroveremo Rudy Zerbi, la cantante Arisa e la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, mentre per il ballo siederanno dietro la cattedra la maestra Alessandra Celentano, la conduttrice e ballerina Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Il daytime settimanale pomeridiano di Amici, secondo quanto dichiarato dal giornalista Davide Maggio, avrà una durata di trenta minuti, andando in onda dopo la striscia di Uomini e Donne, dal lunedì al venerdì.