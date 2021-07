Prende forma il cast del Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che sarà in onda da settembre in poi in prime time. Non mancano i retroscena e le indiscrezioni sul cast di nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco 24 ore su 24 sotto i riflettori. Tra questi spiccano anche i nomi di alcuni ex volti di Uomini e donne, che potrebbero entrare a far parte del cast, come nel caso di Soleil Sorge.

Da Uomini e donne al Grande Fratello Vip 6: ecco chi potrebbe entrare nel reality di Signorini

Nel dettaglio, le ultimissime indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 6, rivelano che anche quest'anno il cast potrebbe essere composto da alcuni volti noti che in passato hanno partecipato a Uomini e donne.

È questo il caso di Soleil Sorge, che nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi si mise in gioco nelle vesti di corteggiatrice di Luca Onestini. Alla fine Soleil riuscì a essere la scelta finale del tronista ma la love story tra i due non è durata tantissimo.

Fu proprio quando Onestini partecipò al GF Vip, che la relazione tra i due scoppiò. In una delle puntate del reality show, Luca venne messo al corrente di un presunto tradimento da parte di Soleil che fu una sorta di "protagonista indiretta" di quella edizione.

L'ex tronista Sophie Codegoni candidata al GF Vip 6

Questa volta, però, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sarebbe pronta a tornare nella casa da protagonista dopo aver maturato già l'esperienza in un altro reality show Mediaset: trattasi de L'Isola dei famosi, dove si mise in gioco come naufraga.

Ma quello di Soleil non è l'unico nome che circola in queste ore, proveniente dal mondo di Uomini e donne. La casa del Grande Fratello Vip 6, infatti, potrebbe accogliere al suo interno anche l'ex tronista Sophie Codegoni, protagonista dell'ultima edizione del dating show Mediaset.

In queste settimane, Sophie è finita al centro dell'attenzione mediatica per la sua relazione con Fabrizio Corona che, durante una perquisizione da parte delle forze dell'Ordine, l'ha presentata come la sua fidanzata ufficiale.

Jo Squillo data per certa come nuova concorrente del GF Vip 6

Nelle scorse ore, sembrerebbe che l'ex volto di Uomini e donne sia stata avvistata a Roma nei pressi degli uffici dove risiede la macchina organizzativa del GF Vip 6.

In attesa di scoprire se le due trattative andranno in porto e se ci sarà anche quest'anno la quota U&D nel cast del reality di Signorini, tra i candidati in pole position spicca anche il nome della cantante Jo Squillo, che sembrerebbe ormai certa come prossima concorrente.