Lavori in corso per arrivare alla stesura del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6, il fortunato reality show condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda da settembre 2021 in poi su Canale 5. In questi giorni non mancano le indiscrezioni sul toto-nomi dei personaggi famosi che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà. Tra questi spicca il nome di Katia Ricciarelli così come quello della showgirl Raffella Fico. Al contrario, invece, pare che sia saltata la trattativa con il papà di Andrea Zenga, protagonista della scorsa edizione.

Il toto-nome concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6, rivelano che il papà di Andrea Zenga, il celebre portiere Walter, non sarà più uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Nei giorni scorsi si era parlato di una trattativa in corso per portare Walter Zenga nella casa più spiata d'Italia ma, a quanto pare, non si sarebbe arrivati alla firma ufficiale.

Il papà di Zenga, stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale "Oggi", non varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà, dopo che lo scorso anno ne è stato un "protagonista indiretto", complici gli incontri che ha fatto con suo figlio Andrea dopo anni di silenzio e di lontananza.

Alfonso Signorini vorrebbe Raffaella Fico nel cast

Al contrario, invece, nel toto-nomi per la sesta edizione del GF Vip, spicca il nome della showgirl Raffaella Fico, che in passato è stata una delle concorrenti della versione "Nip" del reality show Mediaset.

Sembrerebbe che, Alfonso Signorini, stia facendo di tutto per riuscire a convincerla a varcare di nuovo la soglia della porta rossa di Cinecittà e in questo modo mettersi in gioco come nuova inquilina di Cinecittà.

Una presenza che sicuramente non passerebbe inosservata quella di Raffaella Fico, protagonista per svariati anni del gossip per la sua turbolenta relazione con Mario Balotelli.

Raz Degan candidato al Grande Fratello Vip 6

E poi ancora tra le trattative in corso per il Grande Fratello Vip 6, spicca anche il nome dell'attore e modello Raz Degan, che qualche anno fa si mise in gioco all'Isola dei famosi, riuscendo a conquistare il titolo di vincitore assoluto.

Tra i candidati a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, va annotato anche il nome di Katia Ricciarelli, regina della lirica italiana, la quale non ha mai smentito ufficialmente le indiscrezioni sul suo conto.

Occhi puntati anche sul nuotatore Manuel Bortuzzo e su Pamela Prati che potrebbe rientrare nella casa dopo l'esperienza della prima edizione.

Trattative in corso anche per Amedeo Goria che potrebbe mettersi in gioco dopo l'esperienza dello scorso anno dell'ex moglie Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria.