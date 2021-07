Grandi colpi di scena durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni ufficiali rivelano che le riprese della soap opera proseguono a gonfie vele per assicurare la messa in onda dei nuovi episodi a partire dal prossimo mese di settembre. Occhi puntati in primis sulle vicende di casa Amato, che saranno costantemente al centro delle trame di questo sesto capitolo. I riflettori saranno ben puntati sul personaggio di Giuseppe, che dovrà fare i conti con i segreti del suo passato e con le bugie che per tanto tempo ha tenuto nascoste a sua moglie e ai suoi figli, le quali però torneranno a galla nei prossimi episodi.

Terremoto in casa Amato: anticipazioni Il Paradiso 6 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Giuseppe Amato sarà uno dei protagonisti indiscussi della soap opera, dato che dovrà fare i conti con una serie di verità che gli causeranno un bel po' di problemi in famiglia.

In particolar modo, il capofamiglia di casa Amato non è stato per niente sincero con sua moglie Agnese e con i suoi figli.

Da quando è rientrato a Milano, dopo il lungo periodo di assenza e la permanenza in Germania, Giuseppe si è comportato quasi come se non fosse successo nulla e come se non fosse mai andato via.

Il ritorno di Petra, l'amante di Giuseppe

Il capofamiglia, però, non ha detto tutta la verità a sua moglie Agnese che per rimettere in piedi le redini della loro armonia famigliare, scelse di chiudere la sua relazione clandestina con Armando.

Sta di fatto che, nella sesta stagione ci sarà l'arrivo del tutto inaspettato di una donna che ha avuto a che fare con Giuseppe e che scombussolerà per sempre il clima in casa Amato.

Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Giuseppe si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno a Milano di Petra, la donna con la quale ha avuto una tresca clandestina in Germania.

Giuseppe ha una figlia segreta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Petra si era fatta sentire già con una lettera che era stata recapitata a Giuseppe durante gli ultimi episodi della quinta stagione e che lui aveva frettolosamente nascosto, per evitare che finisse nelle mani di sua moglie.

E così, Petra tornerà da Giuseppe ma non sarà da sola: la donna, infatti, arriverà a Milano e busserà alla porta di casa Amato assieme ad una bambina.

Trattasi della figlia segreta di Giuseppe, concepita proprio con Petra durante il periodo in cui sono stati amanti in Germania. Un durissimo colpo per gli Amato e in particolar modo per Agnese, la quale dovrà prendere atto di essere stata ingannata da suo marito, che le ha tenuto nascosto addirittura l'esistenza di questa figlia segreta.