Cresce l'attesa per Il Paradiso delle Signore 6, la celebre soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà a far compagnia al pubblico a partire dal prossimo mese di settembre, con le nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese, colpi di scena e anche graditi ritorni. I riflettori saranno ben puntati su Vittorio Conti, che dovrà fare a meno della presenza in città di sua moglie Marta, la quale ha scelto di trasferirsi in America, ma potrebbe contare sul sostegno di un amico di vecchia data.

Trattasi di Roberto Landi, che in passato ebbe anche una cotta per Conti.

Il possibile ritorno a Milano di Roberto Landi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che a partire dal prossimo mese di settembre è previsto il possibile ritorno in scena del personaggio di Roberto Landi, il grafico pubblicitario che aveva preso parte alle prime due stagioni della soap opera trasmesse in prime time.

La presenza di Roberto fin dal primo momento non passò inosservata, dato che decise con coraggio di dire no al matrimonio con colei che all'epoca dei fatti era la sua fidanzata. Il motivo? Roberto Landi si rese conto di essere omosessuale e scelse di non ingabbiarsi in un matrimonio che lo avrebbe reso infelice e triste.

Vittorio Conti ritrova l'amico gay Roberto

Ma, proprio durante le prime due stagioni della soap opera, Roberto si rese conto anche di provare un'attrazione nei confronti del suo amico Vittorio Conti, anche se non ebbe mai il coraggio di dirglielo apertamente e quindi di spingersi oltre.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, in queste nuove puntate della soap opera targata Rai 1, Vittorio ritroverà di nuovo il suo amico dopo un lungo periodo di assenza.

Roberto, infatti, metterà piede di nuovo a Milano e questa volta lo farà con una maggiore consapevolezza di se stesso.

A distanza di anni dalla sua uscita di scena da Milano, Roberto Landi tornerà fiero e sicuro di sé, senza avere più alcun timore e paura di dichiararsi omosessuale e pronto a vivere la sua vita in assoluta libertà.

Riuscirà ad essere accolto dalla società degli anni '60, ancora bigotta e poco incline al cambiamento?

Nuovo amore per Vittorio Conti? Le anticipazioni de Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Roberto, le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che per Vittorio potrebbero esserci delle novità anche dal punto di vista sentimentale. Non si esclude, infatti, che Conti possa ritrovare di nuovo il sorriso e la felicità dopo l'addio di Marta. Nel nuovo capitolo della soap, infatti, è previsto il rientro di Anna Imbriani, la quale potrebbe far breccia nel cuore di Conti.