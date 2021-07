Cambio programmazione per la soap opera Il Paradiso delle signore, che sta proseguendo la messa in onda delle repliche nei pomeriggi estivi di Rai 1. Per la prossima settimana, i telespettatori che seguono l'appuntamento con la soap opera ambientata nel grande magazzino di Milano, dovranno rinunciare alla messa in onda della puntata di lunedì 26 luglio.

Al suo posto, infatti, ci sarà uno speciale curato dal Tg1 che occuperà gran parte del pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Cambio programmazione il 26 luglio su Rai 1: non c'è Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Rai 1 del prossimo lunedì 26 luglio, rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto del pomeriggio.

Alle ore 14 è confermato l'appuntamento con il game show Il Pranzo è servito, condotto da Flavio Insinna con la partecipazione di Ginevra Pisani.

A seguire, però, alle 15, non ci sarà spazio per il classico appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore, di cui la Rai ha deciso di trasmettere gli episodi in replica della quarta stagione, durante il periodo estivo. Questo lunedì pomeriggio, la soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina osserverà un giorno di stop, dato che dalle ore 15 alle 17 è previsto uno speciale del Tg1.

La soap opera si ferma il 26 luglio

Il notiziario della rete ammiraglia Rai seguirà in diretta televisiva la cerimonia di apertura del pre-vertice ONU sui sistemi alimentari a Roma.

A seguire, poi, la linea passerà direttamente alla nuova puntata di Estate in diretta, il talk show condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, che andrà avanti fino alle 18:45 circa.

Quindi, per la giornata del 26 luglio, non ci sarà spazio per la replica de Il Paradiso delle signore che, in queste settimane di messa in onda (nonostante il cambio orario) ha confermato una buona media di circa 1,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che tocca il 10%.

L'appuntamento con le vicende di Vittorio Conti e sua moglie Marta, però, tornerà regolarmente a partire da martedì 27 luglio, quando riprenderà la consueta programmazione estiva della soap opera, nello slot orario che va dalle 14:50 alle 15:30 circa.

Da settembre, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in tv

Intanto proseguono le riprese degli episodi della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda in prima visione assoluta su Rai 1, a partire dal prossimo mese di settembre.

In queste settimane sono emerse già le prime anticipazioni su quello che succederà e i colpi di scena non si faranno attendere. Occhi puntati in primis sulle vicende di casa Amato, dove bisognerà fare i conti con le bugie di Giuseppe e con la scoperta dell'esistenza della sua amante tedesca, che ha tenuto nascosta a lungo.