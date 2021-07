Belen Rodriguez, a distanza di pochi giorni dalla nascita della sua piccola Luna Marì è tornata subito al lavoro. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha raccontato sui social di essere in direzione Roma per partecipare alle registrazioni di Tu si que vales 2021, lo show del sabato sera Mediaset che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5. Le riprese delle nuove puntate erano in programma anche oggi 20 luglio ma Belen, su Instagram, ha rivelato di essersi sentita male e di non aver potuto registrare il programma prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Malore per Belen Rodriguez durante le registrazioni di Tu si que vales 2021

Nel dettaglio, in questi giorni sono iniziate le riprese della nuova edizione dello show del sabato sera di Canale 5, al momento in programma dal prossimo 18 settembre in tv.

Belen, dopo aver saltato le prime registrazioni che coincidevano proprio con le giornate in cui è venuta al mondo la piccola Luna Marì, si è rimessa subito al lavoro e nei giorni scorsi è approdata a Roma per partecipare alle riprese delle nuove puntate dello show.

Anche questa mattina, la showgirl argentina è ritornata sul set di Tu si que vales per registrare le nuove puntate, ma qualcosa è andato storto ed è stata costretta a rinunciare al suo impegno televisivo.

'Ho subito tre flebo', ha svelato Belen sui social

A raccontare cosa è accaduto è stata proprio Belen che, sui social, ha pubblicato delle stories in cui ha svelato di aver avuto un malore prima di iniziare le riprese di Tu si que vales 2021 e non ha potuto portare a termine il suo impegno.

"Non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a fare Tu si que vales", ha ammesso Belen parlando della disavventura vissuta quest'oggi sul set dello show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi.

Tornata in albergo, Belen si è lasciata coccolare dalla sua piccola Luna Marì, la bambina nata lo scorso 12 luglio, frutto del suo grande amore col giovane Antonino Spinalbese.

La piccola Luna Marì, figlia di Belen e Antonino, è già una piccola star sui social

Fin dal primo momento, la showgirl argentina ha voluto rendere partecipi i suoi oltre dieci milioni di followers su Instagram, della grande gioia che ha provato nel momento in cui ha potuto stringere tra le sue braccia la piccola Luna.

E così, Belen e Antonino hanno scelto di condivider subito gli scatti della bambina sui loro account Instagram.

Le reazioni dei fan non sono mancate e in tantissimi si sono complimentati con Belen per la bellezza e la dolcezza disarmante della sua bambina che ha già conquistato il mondo social.