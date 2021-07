Il Paradiso delle Signore non va in vacanza, infatti, fino a settembre terrà compagnia ai vecchi e nuovi telespettatori. Cosa accadrà nelle puntate che verranno replicate da lunedì 12 a venerdì 16 luglio su Rai 1? Marta e Vittorio si prenderanno amorevolmente cura della neonata che è stata abbandonata davanti all’ingresso del Grande Magazzino di Milano. Roberta sarà ancora tra i due fuochi, mentre Riccardo farà di tutto per convincere i coniugi Aliprandi a organizzare un incontro tra Angela e suo figlio Matteo. Infine, Umberto e suo figlio faranno una scioccante scoperta sul marito di Adelaide.

Replica quarta stagione de Il Paradiso delle Signore: Umberto fa una brutta scoperta su Adelaide

La neonata che è stata trovata davanti all’ingresso del Paradiso delle Signore verrà accolta con molta allegria in casa Conti, ma Umberto temerà che la figlia Marta prenda un’altra batosta perché è sicuro che la piccola Anna non vivrà per sempre con lei e il marito Vittorio. Nel frattempo, l’atelier del Grande Magazzino milanese si preparerà ad accogliere Maria, una giovane sarta siciliana che Agnese ha consigliato a Gabriella di assumere per confezionare l’abito da sposa di Ludovica. La tensione tra Clelia e Luciano si farà sempre più tagliente e il ragioniere, dopo aver scoperto che Nicoletta è in crisi con Cesare, deciderà di andare a Bari per dare sostegno a sua figlia.

In attesa del ritrovamento della madre, don Saverio affiderà temporaneamente la piccola Anna ai coniugi Conti.

Si avvicina il giorno delle nozze, Riccardo, guardando l’abito nuziale che indossava quel giorno, ripenserà al suo mancato matrimonio con la giovane Cattaneo. Mentre Vittorio e Marta saranno impegnati nel ruolo di genitori, Federico cercherà di convincere Roberta a dare una chance alla loro relazione, ma Marcello farà capire al ragazzo che non si metterà da parte e che farà di tutto per conquistare il cuore della giovane Pellegrino.

Il commendatore Guarnieri farà una brutta scoperta che riguarda Adelaide: la contessa di Sant’Erasmo ha trasferito tutti i suoi beni sul conto di Achille Ravasi. Nonostante ciò, Umberto non si darà pace per la strana scomparsa di Adelaide.

Marta preoccupata per la piccola Anna

Cosimo, nelle puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore in replica fino a venerdì 16 luglio, continuerà a fare la corte a Gabriella ma la stilista lo terrà a distanza in maniera garbata.

Salvatore soffrirà moltissimo per la rottura con la signorina Rossi verrà sostenuto da Laura e dal fratello di Angela. Quest’ultimo continuerà a fare la corte a Roberta, sperando di conquistare il suo cuore. Armando scoprirà che Agnese lavora fino a tarda notte e approfitterà della situazione per cenare insieme in atelier, mentre Maria preparerà delle prelibatezze per il magazziniere Rocco. La piccola Anna starà molto male e Marta si preoccuperà molto. Visto che Vittorio si trova a Torino per l’inaugurazione dell’Expo, Angela correrà in aiuto della signora Conti e trascorrerà tutta la notte a casa sua per non lasciarla sola con la neonata febbricitante.

Il Paradiso delle Signore 4, trame puntate fino al 16 luglio: Angela rivede Matteo

Il direttore del Paradiso delle Signore, al rientro dal viaggio a Torino, farà capire alla moglie di voler adottare la piccola Anna. Rocco racconterà ad Armando della serata trascorsa con Maria e ammetterà di essersi trovato molto bene con lei. Federico, nel frattempo, farà una sorpresa a Roberta per riconquistare il suo cuore. Angela verrà a sapere che Riccardo è riuscito a convincere i genitori adottivi di suo figlio a organizzare un incontro tra lei e il bambino.

Marta vorrebbe adottare la piccola Anna, ma avrà timore che la madre naturale della bimba possa riprendersela. Non ricevendo ancora nessuna notizia su Adelaide, Umberto e Riccardo faranno delle ricerche su Achille Ravasi e scopriranno che l’uomo è sposato con una donna americana.

La giovane Pellegrino deciderà di chiarire definitivamente la sua situazione sentimentale con il figlio di Silvia, ma dovrà smettere di frequentare Marcello. La sorella di quest’ultimo darà un prezioso consiglio ai coniugi Aliprandi per curare il piccolo Matteo, affetto da crisi respiratorie, e loro le proporranno di trasferirsi in Australia con loro, così potrà stare accanto al bambino.