In Love is in the air, arriverà un nuovo personaggio, Efe Akman destinato a mettere i bastoni tra le ruote a Serkan Bolat. La new entry diventerà socio della Art Life grazie a Selin, la quale gli venderà il 45% delle sue quote azionarie. Efe però, vorrà impadronirsi della società e far fuori Serkan e pertanto cercherà di convincere Selin e Ferit a vendergli le quote ancora in loro possesso.

Efe Akman è il nuovo socio di Serkan alla Art Life

Nelle prossime puntate di Love is in the air, tutto cambierà nel momento in cui Selin deciderà di vendere parte delle sue quote azionarie della Art Life a Efe Akman.

La donna lo farà poco prima delle nozze con Ferit, le quali, stando alle anticipazioni, salteranno clamorosamente. Tutto ciò farà sì che Selin si pentirà amaramente del suo gesto e con il 5% ancora in suo possesso, cercherà di appoggiare comunque Serkan. Efe invece, cercherà di convincere Ferit a vendergli il suo 5% ma l'uomo rifiuterà è deciderà di agire in maniera autonoma, appoggiando secondo convenienza, entrambi i soci maggioritari.

Serkan indaga su Efe nelle prossime puntate di Love is in the air

Nel prosieguo delle puntate, Serkan sarà sospettoso circa il suo nuovo socio in affari e pertanto deciderà di indagare su di lui. Grazie ad un detective, scoprirà non solo che Efe Akman è cresciuto nello stesso paese di Eda, ma che riuscì ad aprire lo studio di architettura in Italia grazie ad un misterioso finanziatore, sempre rimasto nell'ombra.

Serkan vorrà vederci chiaro e chiederà spiegazioni proprio a Efe. Quest'ultimo a sua volta, gli dirà che ben presto gli presenterà il suo misterioso collaboratore e, subito dopo, comincerà ad avvicinarsi a Selin.

Efe vuole mettere le mani sulla Art Life

Sarà chiaro sin da subito, come il nuovo arrivato cercherà di impadronirsi della Art Life.

Dopo aver chiesto senza successo a Ferit di vendergli il suo 5%, Efe si mostrerà più conciliante con Selin e approfitterà del turbamento della donna per l'avvicinamento tra Ferit e Ceren e per il fatto che Serkan è sempre legato a Eda nonostante abbiano rotto. In Love is in the air, Efe Akman inviterà Selin a passare una serata con lui nel tentativo di ingraziarsela.

Riuscirà il nuovo socio di Serkan a far passare Selin dalla sua parte? In attesa di scoprirlo, si intuirà come Efe stia cercando di seguire tutte le mosse ordinategli dal misterioso finanziatore, atte ad entrare in possesso della maggioranza del pacchetto azionario della Art Life.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:30. Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.