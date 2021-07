Fino a settembre, Il Paradiso delle Signore farà compagnia ai telespettatori con le vecchie puntate. Che cosa accadrà nella prossima settimana? Nelle puntate della quarta stagione dell’amatissima soap anni ’60, in replica da lunedì 19 a venerdì 23 luglio su Rai 1 alle 14:50 circa, Umberto riceve una cartolina della contessa e ha un’illuminazione. Mentre le indagini su Ravasi proseguono, Rocco inizia a capire di provare qualcosa per Maria. Vittorio e Marta, nel frattempo, fanno la domanda di adozione per la piccola Anna ma verrà respinta. Infine, Angela parte per l'Australia e chiede a Marta di dare la sua lettera a Riccardo.

Replica Il Paradiso delle Signore 4: Angela scrive una lettera a Riccardo

Vittorio, mentre si sta occupando della piccola Anna, ha un lampo di genio che potrebbe migliorare l’immagine del Grande Magazzino milanese. Si tratta di creare una linea di abbigliamenti per i neonati e bambini a marchio Paradiso. La moglie Marta si mostra molto entusiasta dell’idea del coniuge. Nel frattempo, Umberto riesce finalmente a trovare il tuttofare di Achille Ravasi e, con stupore, scopre che il signor Lucarelli in realtà è un medico che teneva sotto ricatto il marito di Adelaide. Prima di partire per l’Australia, Angela saluta tutti i suoi amici in un’atmosfera mista tra malinconia e gioia per ciò che l’attende.

Scrive una lettera ricca di gratitudine e di dolcezza per Riccardo e chiede a Marta di consegnarla al ragazzo.

Nello spogliatoio del Paradiso delle Signore, gli occhi delle Veneri cadono sull’armadietto vuoto della sorella di Marcello e si chiedono chi prenderà il suo posto, ma la capocommessa Calligaris assicura le ragazze che troverà una degna erede.

Marcello soffre molto l’assenza di Angela ed è parecchio deluso dal comportamento di Roberta. Nel vedere il socio affranto, Salvatore cerca di tirargli su il morale. Durante la prova dell’abito da sposa, Ludovica rischia di mandare a monte la finta gravidanza. Nel mentre, la giovane Maria realizza un buon tessuto per la collezione bambini a marchio Paradiso.

Adelaide invia una cartolina alla famiglia Guarnieri

La famiglia Guarnieri riceve una cartolina firmata dai coniugi Ravasi che testimonia che gli sposini sono in Arizona. Al Paradiso delle Signore, il marito di Marta si presenta al lavoro da solo con Anna e la signora Amato si offre volontaria di fare la babysitter alla neonata. Rocco rivela ad Armando di provare qualcosa per Maria e il capo magazziniere lo sprona a frequentare di più la giovane sarta. Intanto, da una frase di Carlo, il figlio di Clelia, Federico inizia a sospettare che il ragioniere Cattaneo e la capocommessa Calligaris sono amanti. Umberto, una rivolta rincasato, guarda più spesso la cartolina inviata dalla contessa di Sant’Erasmo e ha un’illuminazione.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate fino al 23 luglio: Umberto parte di nascosto per New York

Il giorno dopo, Umberto informa Riccardo che la cartolina inviata da Adelaide non è nient’altro che una richiesta di aiuto della contessa, e gli dice che ha bisogno di incontrare di nuovo Lucarelli per vederci chiaro. Nel frattempo, le ricerche della madre di Anna vengono sospese e i coniugi Conti sperano di riuscire ad adottare legalmente la neonata. Mentre Federico è impegnato a trovare uno slogan per la linea bambini, Luciano torna a Milano e informa la famiglia che il matrimonio di Nicoletta e Cesare è finito. Una volta rintracciato Lucarelli, Umberto gli punta una pistola contro e lo minaccia a dirgli tutto.

Lucarelli, messo alle strette, dice al commendatore Guarnieri dove si trova realmente Adelaide. Così, Umberto capisce che la contessa è in pericolo e decide di comprare un biglietto per New York, tenendolo nascosto a tutti, tranne a Riccardo.

Federico si rende conto che tra Silvia e Luciano c’è molta freddezza e chiede spiegazioni alla madre, ma la donna evita le sue domande. Don Saverio informa Rocco che presto dovrà sostenere l’esame per ottenere la licenza elementare. Armando e Agnese sono davvero felici e orgogliosi per il cugino di Salvatore. Nel frattempo, Marta e Vittorio ricevono una brutta notizia, ovvero che non hanno i requisiti giusti per diventare genitori della piccola Anna; i coniugi Conti, però, non sembrano arrendersi alla sentenza. Infine, Ludovica viene a sapere da Riccardo che il signor Guarnieri è partito per New York.