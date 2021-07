Nella puntata del 19 giugno di Una vita , il rapporto tra Bellita e José risulterà completamente compromesso. La verità sul legame di parentela tra José e Julio, infatti, verrà allo scoperto. Bellita ,ancora sconvolta e sotto shock, deciderà di prendere le distanze dal marito, almeno per il momento. L'uomo non avrà altra scelta se non quella di abbandonare la casa coniugale e di trasferirsi altrove .

Nelle puntate di lunedì 19 luglio e di martedì 20 luglio , ci saranno dei colpi di scena che non potranno lasciare gli spettatori indifferenti. In particolare, José , a causa di una scoperta fatta da Bellita, dovrà lasciare la casa e trasferirsi in pensione, mentre Antonito e Ramon si opporranno alle iniziative di Lolita.

