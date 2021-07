Anche se mancano un paio di mesi al ritorno di Uomini e donne su Canale 5, i suoi più amati protagonisti regalano parecchi spunti di discussione ai fan e agli amanti del Gossip.

Gemma Galgani, ad esempio, ha rilasciato un'intervista su svariati argomenti, tutti riguardanti il cast della trasmissione. La dama ha commentato l'imminente sbarco su Instagram di Isabella Ricci, lanciandole una frecciatina a distanza in vista dell'incontro davanti alle telecamere di metà settembre.

La riflessione della 'regina' di Uomini e Donne

Venerdì 17 luglio è stata pubblicata una nuova intervista di Gemma: il magazine di Uomini e Donne ha raccolto lo sfogo della 71enne a meno di due mesi dal suo ritorno negli studi Elios.

Tra le tante cose che ha detto la protagonista del dating-show, c'è anche la smentita al gossip che la voleva prossima a lasciare il Trono Over dopo undici anni.

"Il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle possono aspettare", ha fatto sapere Galgani di recente.

Quando le è stato chiesto se c'è qualcosa che ha fatto durante l'ultima stagione di cui si pente, la torinese ha detto che se tornasse indietro non darebbe un'altra chance a Maurizio, il cavaliere che ha frequentato per qualche tempo prima di Aldo Farella.

Tra le cose belle che Gemma ricorda dei mesi passati a U&D nel 2021, c'è il ritorno nel cast dell'amica Ida Platano e la sintonia amichevole che ha ritrovato con Nicola Vivarelli, sua vecchia conoscenza del parterre maschile.

Antagonismo alle stelle tra le dame di Uomini e Donne

Quando il giornalista che l'ha intervistata le ha domandato se ha sentito Isabella dopo la fine del programma, Gemma ha detto: "No, non abbiamo avuto contatti. Non c'erano i presupposti per considerarci amiche".

La "regina" di Uomini e Donne Over, poi, ha rifilato una frecciatina velenosa alla dama che la maggior parte dei telespettatori considerano la sua antagonista numero uno.

Nel commentare il recente arrivo di Ricci su Instagram, la torinese ha dichiarato: "Mi sembra che abbia superato la sua timidezza, la perplessità e la mancanza di tempo nei confronti dei social. Ora è diventata piuttosto attiva".

Galgani, dunque, ha puntato il dito contro la collega di parterre che non molte settimane fa l'ha criticata per l'uso che faceva dei social alla sua età, come se non fosse adatta ad un contenuto multimediale del genere.

Adesso che anche Isabella sta condividendo foto e video sul web, Gemma non ha perso l'occasione per punzecchiarla a distanza dandole velatamente dell'incoerente.

Il ricordo di Marco Firpo, ex di Uomini e Donne

Un'altra cosa spiazzante che Gemma ha detto ai giornalisti, è quella riguardante un ex che ogni tanto le ritorna in mente.

Pensando all'estate e alle vacanze, Galgani sostiene di associarle a Marco Firpo, il cavaliere col quale ha fatto coppia per qualche mese un po' di tempo fa. I due sono stati legati per un breve periodo, proprio mentre Uomini e Donne non era in onda: la rottura è avvenuta quasi in concomitanza con il ritorno in televisione del dating-show del quale la torinese è assoluta protagonista da più di un decennio.

Il prossimo settembre, infatti, la dama inizierà la sua dodicesima stagione consecutiva nel cast del programma condotto da Maria De Filippi, un vero e proprio record che nessun altro volto del format potrà mai battere.

Visto che sta vivendo questi mesi lontani dalle telecamere da single, la 71enne riapparirà negli studi Elios con la speranza di incontrare finalmente la persona giusta.