Continuano le repliche della soap Il Paradiso delle Signore. La scorsa settimana sono andate in onda le ultime puntate della terza stagione, quali puntate, invece, andranno in onda nei prossimi giorni? A quanto pare, nella settimana che va da lunedì 5 a venerdì 9 luglio andranno in onda le puntate numero 136-137-138-139-140 della quarta stagione dell’amatissima daily soap di Rai 1. Riccardo Guarnieri vuole aiutare Angela Barbieri a stare più vicina a suo figlio e racconta tutto a Ludovica. Quest’ultima approfitta della situazione per fare buon viso a cattivo gioco e finge di sostenere il fratello di Marta.

Luciano Cattaneo, dopo aver scoperto l’inganno di Clelia e Silvia, decide di restituire tutti i soldi alla capocommessa Calligaris. Mentre Roberta Pellegrino deve combattere con i sentimenti che nutre per Marcello Barbieri e Federico Cattaneo, Marta Guarnieri trova una neonata abbandonata all’ingresso del Grande Magazzino milanese.

Repliche quarta stagione de Il Paradiso delle Signore: Luciano ingannato

Riccardo è disposto a fare qualsiasi cosa per aiutare Angela a ritrovare suo figlio e lo dice a Ludovica. La figlia di Flavia Brancia sfrutta questa occasione a proprio vantaggio e gli fa credere di avere il suo appoggio, ma in realtà è infastidita dal legame che c’è tra lui e la giovane Barbieri.

Nel frattempo, nel reparto designer e sartoria finalmente si respira un’aria più serena, almeno ora che il direttore del Paradiso delle Signore è riuscito a mettere d’accordo Gabriella e Agnese, che hanno deciso di fare pace.

Delfina Bergamini, intanto, dà al figlio Cosimo il suo anello di fidanzamento perché possa chiedere alla stilista Rossi di diventare sua moglie e il ragazzo si commuove per il gesto della madre.

Nel frattempo, Umberto perde le tracce di Adelaide, che è in luna di miele con Achille negli Stati Uniti, e confessa ai figli che la sua lunga assenza non gli fa dormire sonni tranquilli. Federico, invece, non riesce a perdonare il tradimento di Roberta, nonostante le pressioni del ragioniere Cattaneo, mentre Marcello approfitta della situazione per avvicinarsi sempre di più alla Venere Pellegrino.

Federico torna dalla Svizzera e sorprende tutti

Dopo il successo dell’operazione, Federico torna dalla Svizzera e tutti esultano nel vederlo camminare sulle sue gambe. Adelaide fa recapitare un telegramma alla sua famiglia, ma il commendatore Guarnieri è convinto che non sia stata scritta dalla zia dei suoi figli. Proprio sul punto di perdonare il tradimento di Roberta, il figlio di Silvia la sorprende in compagnia di Marcello e due finiscono per avere una brutta discussione. La migliore amica di Gabriella appare molto dispiaciuta per come sono andate le cose con l’ex fidanzato Federico, ma non ci pensa proprio a chiedergli scusa. Nel frattempo, il giovane Cattaneo e il collega di Salvatore si fronteggiano a viso aperto.

Il Paradiso delle Signore, puntate in replica dal 5 al 9 luglio: la proposta di Riccardo

Riccardo, nelle puntate della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore in replica fino al 9 luglio, incontra il padre adottivo del figlio di Angela e cerca di convincerlo ad assumerla come domestica, ma l’uomo rifiuta categoricamente la sua proposta. Luciano, dopo aver scoperto da dove vengono i soldi che Clelia gli ha prestato per l’operazione di Federico, decide di affrontarla a muso duro.

Messa alle strette, Clelia confessa al ragioniere Cattaneo tutta la verità circa il prestito per l’operazione chirurgica di Federico e gli dice di averlo fatto per il suo bene. Questa confessione spezza il cuore di Luciano, che non si sarebbe mai aspettato di essere tradito anche dall’unica donna che abbia mai amato in vita sua.

Nel frattempo, il fratello di Angela apre il suo cuore a Roberta, che però gli dice che non si sente pronta a intraprendere una relazione con lui.

Federico capisce di essere ancora innamorato di Roberta e le chiede di ripristinare la loro storia d’amore, ma la giovane Pellegrino preferisce fare una pausa di riflessione, per fare chiarezza con i sentimenti che prova sia per lui e sia per Marcello. Salvatore, sotto shock, assiste alla scena di Cosimo che chiede a Gabriella di diventare sua moglie. Infine, la moglie di Vittorio trova una neonata abbandonata davanti all’ingresso del Paradiso delle Signore e decide di prendersi cura di lei.