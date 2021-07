Ilary Blasi ha parlato, durante un'intervista al settimanale F, delle motivazioni che l'hanno spinta a stare lontana dal piccolo schermo per due anni. L'ultima conduttrice de L'Isola dei Famosi ha ammesso che la scelta è stata fatta per supportare il marito, Francesco Totti, dopo la fine della carriera di calciatore di quest'ultimo. Ilary, in una parte successiva dell'intervista, ha anche dato il suo punto di vista sui matrimoni e sull'autonomia.

Ilary Blasi, due anni senza lavorare in tv

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi è stato condotta da Ilary Blasi.

La showgirl mancava dal piccolo schermo da due anni e durante un'intervista ha spiegato in maniera chiara e netta le motivazioni che l'hanno spinta a prendere tale decisione. La pausa si è resa necessaria per stare vicina a suo marito, l'ex capitano della Roma Francesco Totti. "Quando Francesco ha smesso di giocare abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo", con queste parole la conduttrice ha sintetizzato cosa le è accaduto dal punto di vista privato. Ilary, una volta ristabilito l'equilibrio familiare, ha nuovamente pensato a se stessa ed è tornata a condurre l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. "Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri.

Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca", ha così chiosato la conduttrice romana sull'argomento.

Ilary Blasi e il suo matrimonio

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato la nascita di tre figli, Cristian di 15 anni, Chanel di 14 e Isabel di 5.

Come ammesso dalla presentatrice, la coppia romana sta cercando d'insegnare ai propri figli quei valori importanti che a loro sono stati trasmessi dai propri genitori.

La conduttrice, però, ha voluto però sottolineare che non rinuncerebbe mai al suo lavoro e non accetterebbe di doversi ritirare per sempre. Il rapporto tra i due è molto solido, la coppia ha sempre dato segnali importanti di unione, di amore e rispetto reciproco, anche se Ilary ha sottolineato di voler mantenere una propria autonomia finanziaria: "Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo".