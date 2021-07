Fariba Tehrani ha rilasciato un'intervista radiofonica nella quale non ha mancato di levarsi qualche sassolino dalle scarpe. La persiana che ha preso parte all'Isola dei Famosi 2021 ha punzecchiato Ilary Blasi, la conduttrice dell'ultima edizione del reality show ambientato in Honduras. La madre di Giulia Salemi, nel programma radiofonico Turchesando ha svelato che pensava di essere antipatica per la moglie di Francesco Totti.

Fariba Tehrani punzecchia Ilary

Fariba Tehrani durante l'intervista ha chiosato contro Ilary Blasi: "Sembrava che ce l'avesse con me in qualche modo".

La mamma di Giulia Salemi ha espresso questo pensiero nel programma radiofonico in quanto secondo lei veniva interrotta spesso nel corso delle puntate in onda dell'Isola dei Famosi 15 da parte della conduttrice, mentre agli altri naufraghi veniva concesso di parlare. L'ex naufraga ha dichiarato che un suo discorso dalla durata di un minuto risultava pesante proprio perché veniva interrotta dalla moglie di Francesco Totti. Quando, invece, venivano trasmesse delle clip su di lei, Fariba ha sostenuto che Ilary Blasi chiudeva il collegamento con l'Honduras, non dandole l'opportunità di parlare e rispondere. A parere della madre di Giulia Salemi qualcosa è successivamente cambiato, in particolar modo nel corso della finale del reality show targato Mediaset.

Secondo Fariba, non era la Ilary Blasi di sempre, ma più carina nei suoi confronti: "Da vicino ha capito che sono buona", ha aggiunto Tehrani. Riguardo al rapporto tra la presentatrice e la naufraga si era espresso anche Matteo Evando, ossia il migliore amico di Giulia Salemi, scrivendo sui social che non gli piaceva il modo in cui Ilary Blasi trattava Fariba Tehrani.

Fariba sull'Isola: 'C’è sempre un bello e un brutto in ogni cosa al mondo'

Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione dell'Isola dei Famosi 2021. Proprio in merito alla sua avventura in Honduras, la persiana ha affermato: "C’è sempre un bello e un brutto in ogni cosa al mondo". Per Fariba questo discorso vale anche per il reality show condotto da Ilary Blasi.

La madre di Giulia Salemi ha affermato, durante l'intervista che la parte migliore dell'avventura è stata vivere nella natura senza dove pensare a trucco e parrucco. Invece, è stato brutto vivere cinque giorni di diluvio con tre o quattro coperte. La persiana ha proseguito dichiarando che era temuta dagli altri concorrenti perché lei si impegnava a fare tutto e le mettevano i bastoni fra le ruote. "All’inizio è stato un bruttissimo impatto", ha affermato Fariba Tehrani.