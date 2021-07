In Love is in the air, il rapporto tra Eda e Serkan e Ferit e Selin subirà una svolta nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5. Ferit rinuncerà a sposare la fidanzata e lo farà proprio sull'altare, di fronte a tutti gli invitati, mentre Serkan si renderà conto di essere follemente innamorato di Eda.

Anticipazioni Love is in the air: Ferit e Selin decidono di sposarsi

La notizia delle imminenti nozze tra Selin e Ferit getterà nel panico Serkan, il quale ordinerà a Eda di fare il possibile per impedire il matrimonio. La ragazza quindi, organizzerà un weekend tra coppie nella casa di campagna della famiglia Bolat, cercando di lasciare soli Serkan e Selin in modo che i due possano parlare.

Sarà in questa occasione che Selin darà una sorta di ultimatum all'architetto, dicendogli di dirle entro due giorni se esisterà la possibilità di tornare insieme. In caso di risposta affermativa, lei lascerà Ferit.

Serkan confessa il suo amore a Eda, Ferit scopre l'ultimatum di Selin

Dando uno sguardo alle prossime puntate della soap, si viene a sapere che Serkan non darà mai una risposta alla sua ex fidanzata, visto che capirà di essere follemente innamorato di Eda. L'architetto riuscirà finalmente a confessare alla giovane fioraia i suoi sentimenti mentre Selin comincerà a comportarsi in modo strano, tanto che da destare i sospetti di Ferit. Quest'ultimo comincerà a seguire la sua promessa sposa per capire il motivo del suo strano atteggiamento.

In Love is in the air, arriverà il momento in cui Ferit origlierà di nascosto una conversazione tra Serkan e Selin, scoprendo l'ultimatum dato dalla donna al suo ex fidanzato. Sarà così che Ferit apprenderà che Selin sarà disposta a lasciarlo qualora Serkan sia disposto a tornare insieme a lei. L'architetto però dirà a Selin che il suo cuore appartiene a Eda e, nonostante ciò, Ferit rimarrà sconvolto da quanto ascoltato.

Ferit lascia Selin il giorno delle nozze

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Ferit non affronterà direttamente Selin e i due continueranno i preparativi per le nozze. L'uomo però, comincerà a pensare che Selin non sia la donna giusta per lui e se ne renderà conto proprio il giorno delke nozze quando i due saranno sull'altare.

A sorpresa quindi, Ferit pianterà in asso Selin di fronte a tutti gli invitati, dicendole di non volerla più sposare. Un epilogo questo, che aprirà nuovi scenari, soprattutto nell'Art Life. Selin infatti, prima delle nozze mancate, avrà ceduto le sue quote societarie a Efe Akman, una mossa che si ritorcerà contro Serkan con il prosieguo delle puntate di Love is in the air.

Per non perdere nulla delle vicende di Love is in the air, si ricorda che la Serie TV turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:30 circa.