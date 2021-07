Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Love is in the air. La soap girata in Turchia e acquistata successivamente da Mediaset viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:30.

Nelle puntate della prossima settimana, in onda dal 12 al 16 luglio, Eda non riuscirà più a sopportare le continue incomprensioni con Serkan e deciderà di dirgli addio.

L'uomo, dopo aver accusato un malore, proverà in tutti i modi a trattenerla. Alla fine riuscirà nel suo intanto ed Eda rimanderà il viaggio programmato per l'Italia. Intanto, Alptekin sarà protagonista di una sconvolgente confessione.

Anticipazioni di Love is in the air dal 12 al 16 luglio: Selin vorrebbe tornare con Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the air, i rapporti tra Serkan e Ferit prenderanno una brutta piega. Inoltre, anche Selin si sentirà molto a disagio perché farà fatica a comprendere i suoi sentimenti. Per cercare di riportare l'armonia, il terzetto, assieme a Eda, si recherà nella baita in montagna. L'obiettivo sarà quello di trascorrere un po' di tempo insieme per riuscire a trovare un punto di incontro. In realtà, tutti i tentativi di Serkan ed Eda saranno volti a convincere Selin a rinunciare a Ferit.

La ragazza ammetterà che sarà disposta a farlo solo se lui accetterà di darle una nuova possibilità.

Serkan, già coinvolto nella storia sentimentale con Eda, non saprà cosa fare e chiederà consiglio a Engin. Intanto Eda, inavvertitamente, ascolterà una conversazione tra il fidanzato e Selin che la metterà in crisi.

Trame al 16 luglio di Love is in the air: Serkan accuserà un malore che lo farà delirare

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Ayfer sarà tormentata dai problemi economici.

Vorrebbe pagare l'ultimo anno di università di Eda, ma non avrà i soldi necessari per far fronte alle tasse. In preda al panico, chiederà aiuto a Ceren. Quest'ultima le sconsiglierà di indebitarsi ancora e proporrà di contattare la nonna di Eda. Ayfen escluderà a priori questa possibilità.

Nel frattempo, Serkan accuserà dei problemi di salute che lo costringeranno a letto.

Eda trascorrerà la notte con lui e lo sentirà delirare nel sonno. L'uomo le chiederà di non lasciarlo e di non partire per l'Italia. Al risveglio, però, non avrà più alcun ricordo di ciò che ha detto.

Selin darà appuntamento a Serkan

Negli episodi di Love is in the air in onda dal 12 al 16 luglio, Eda deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e di abbandonare Serkan. La sua meta sarà l'Italia, però, prima di partire, confesserà la verità a Selin. Quest'ultima deciderà di dare appuntamento a Serkan per parlargli, ma l'uomo deciderà di non presentarsi.

Serkan lotterà per impedire a Eda di andarsene e le dirà di essere innamorato di lei. Questa dichiarazione farà breccia nel cuore della ragazza che, tornata sui suoi passi, rimanderà il viaggio di due mesi.

Intanto Alptekin racconterà qualcosa di sconvolgente a sua moglie: in giovane età è stato responsabile della morte di due persone.