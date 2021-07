Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che narra la tormentata storia d'amore fra l'imprenditore Serkan Bolat (Kerem Bursin) e l'architetto paesaggista Eda Yildiz (Hande Ercel). Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sulla riappacificazione di Eda e Serkan, sui piani ideati da quest'ultimo per vendicarsi di Kaan, sulla sofferenza di Aidan e sulla decisione di Selin di sposare Ferit.

Engin scopre la verità su Kaan

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Serkan rivelerà ad Engin che, a rubare il disegno del lampadario, è stato Kaan. Per punirlo, l'imprenditore vorrebbe acquistare la sua azienda per poi riprendersi anche il progetto che avevano creato per il Green Hotel, così da riavvicinarsi anche ad Eda. Nel corso di una passeggiata con Engin, Serkan acquisterà un vestito a fiori da regalare ad Eda per chiederle scusa. Saputo ciò, Seyfi e Sirius si coalizzeranno per cercare di far riappacificare i loro amici, infilando un paio di manette nel sacchetto dell'imprenditore. All'oscuro di tutto, Serkan si recherà a casa di Eda per incontrarla ma al suo arrivo non troverà lei ma Ayfer e le sue amiche che lo manderanno via.

Più tardi, Serkan riuscirà a trovarla per poi ammanettarla a lui, prima di portarla con sé nel suo chalet di montagna. Lì, l'imprenditore proporrà alla ragazza di progettare un piano per vendicarsi di Kaan, non riuscendo comunque a convincerla del tutto. Nel frattempo, si scatenerà alla zona un forte temporale: le strade per raggiungere lo chalet resteranno bloccate, costringendo la coppia a trascorrere lì la notte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mattino seguente, Figen si preoccuperà dell'assenza di Eda e la videochiamerà, notando Serkan accanto a lei nel letto. A quel punto, Ayfer si arrabbierà moltissimo e dirà alla figlia di chiedere all'ex fidanzato di sposarla per salvaguardare il suo onore.

Serkan consola la madre

Rientrato a casa, Bolat cercherà di consolare la madre per aiutarla a superare il dolore per la morte prematura del figlio.

Arriverà l'ultimo giorno del fidanzato prestabilito di Eda e Serkan e la coppia si presenterà in ufficio per salutarsi e chiarirsi non riuscendo, però, a trovare un punto d'incontro. Figen aiuterà Ayfer a revisionare la contabilità del vivaio mentre, il marito di Aydan le sceglierà una segretaria senza sapere né l'età né l'aspetto di ogni candidata. Ceren aiuterà Engin a conquistare Piril, organizzando una cena romantica per quest'ultima. Dopo essersi reso conto di non aver ancora chiesto scusa ad Eda, Serkan le regalerà un terrario per farsi perdonare, riuscendo a convincerla a proseguire il loro rapporto come da contratto. Dopo aver fatto pace, la coppia verrà a sapere che Selin e Ferit hanno deciso di sposarsi pochi giorni dopo aver fatto un viaggio in Italia.

Sconvolto dalla notizia, Serkan consiglierà a Selin di far firmare a Ferit un contratto prematrimoniale per evitare che l'uomo acquisisca troppo potere in società. Per convincere l'amica, Eda le dirà che anche lei ha firmato lo stesso contratto perché a breve sposerà Serkan. La notizia del loro futuro matrimonio si diffonderà rapidamente giungendo alle orecchie di Ayfen che sverrà.