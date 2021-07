Prosegue l'appuntamento con Battiti Live 2021, la fortunata trasmissione musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Lo show è stato registrato nelle scorse settimane in Puglia e adesso è approdato anche su Italia 1. Le anticipazioni rivelano che il 20 luglio andrà in onda la seconda delle cinque puntate previste di questa edizione, che ha debuttato con ottimi risultati dal punto di vista auditel. Ma chi ci sarà sul palco per questo secondo appuntamento? La scaletta prevede la presenza di svariati artisti tra cui il giovanissimo Aka7even.

La seconda puntata di Battiti Live 2021, anticipazioni e ospiti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Battiti Live 2021 rivelano che saranno ancora tantissimi gli artisti che saliranno sul palco per presentare il loro brano estivo e per regalare al pubblico di Otranto e a quello di Italia 1, un medley dei loro successi.

Tra questi va segnalata la presenza di Gigi D'Alessio ma anche della giovane Jasmine, figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. E poi, ancora, sul palco dello show musicale saliranno: Shiva, Tancredi, Malika Ayane, Boro Boro, Gio Evan.

La scaletta cantanti della seconda puntata di Battiti Live

La scaletta cantanti della seconda puntata di Battiti Live, inoltre, prevede la presenza del giovane Aka7even, il cantante lanciato dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che canterà la sua hit estiva 'Loca'. Grande attesa anche per le interpretazioni di Boomdabash, Gaia, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Annalisa, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso, Shade, Baby K, J-Ax, Dotan.

Sul palco dello show di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci si ricongiungerà anche la coppia per eccellenza di questa estate composta da Fedez e Orietta Berti, protagonisti del tormentone 'Mille'. Insomma, una seconda puntata decisamente da non perdere quella di Battiti Live 2021 in programma il prossimo martedì sera in prime time, a partire dalle 21:20 circa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Boom di ascolti per il debutto di Battiti Live: Elisabetta Gregoraci batte Can Yaman

Intanto, gli spettatori da casa hanno apprezzato moltissimo la prima puntata, che è stata letteralmente premiata dagli ascolti, con una media di circa 1,8 milioni di spettatori che salgono ad oltre due milioni nella fascia oraria di prima serata.

Il programma musicale dell'estate di Italia 1 ha conquistato uno share del 12% circa, toccando il 15% nel prestigioso target commerciale. Dati auditel che hanno permesso ad Elisabetta Gregoraci e al suo team di lavoro di avere la meglio in prime time, battendo anche la serie turca Mr Wrong - Lezioni d'amore in onda su Canale 5, con protagonista il sex symbol Can Yaman.