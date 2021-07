Stando alle anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate italiane in onda su Canale 5 dal 26 al 30 luglio, l'armonia tra Eda e Serkan non durerà ancora per molto. Lui le ha dichiarato il suo amore e il loro legame è molto forte, ma presto un ostacolo insormontabile si frapporrà tra i due.

Alptekin confesserà a Serkan di avere avuto - venti anni prima - un ruolo rilevante nella morte degli Yildiz e che insabbiò la vicenda. L'amara rivelazione fatta dal padre peserà come un macigno sulla coscienza del giovane architetto che, preso dal panico, inizierà a comportarsi in modo diverso nei confronti di Eda.

Dal canto suo, la ragazza si accorgerà che Serkan è cambiato e avrà l'impressione che le stia nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Love is in the air 26-30 luglio: Alptekin scopre che Eda è la bambina che perse i genitori per causa sua

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air in onda dal 26 al 30 luglio rivelano che Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) decideranno di rivelare a tutti di essere realmente una coppia, mentre Selin (Bige Önal) sarà in crisi perché ha perso sia l'amore di Ferit (Çağrı Çıtanak) che il suo posto in azienda. Infatti, la donna cederà le sue azioni all'architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru) che, di conseguenza, entrerà a far parte dell'ArtLife.

Nel frattempo, Kadir riferirà ad Alptekin (Ahmet Somers) ciò che ha scoperto sul conto della bambina rimasta orfana venti anni prima a causa della loro negligenza nella costruzione di un muro portante che cadde e uccise i genitori.

L'uomo e la moglie Aydan (Neslihan Yeldan) rimarranno sconvolti quando apprenderanno che si tratta di Eda.

Eda sospetta che Serkan nasconda qualcosa: anticipazioni Love is in the air dal 26 al 30 luglio

Dopo l'infarto di Alptekin, Serkan prenderà il suo posto nella holding. Al peso delle responsabilità del suo ruolo nell'azienda si aggiungerà la tensione per via delle rivelazioni del padre che lo metterà al corrente dell'errore fatto molti anni prima nei confronti della famiglia di Eda.

Stando alle anticipazioni di Love is in the air in onda nell'ultima settimana di luglio.

Il giovane architetto, nonostante il suggerimento della madre, si rifiuterà di separarsi dalla fidanzata, ma diventerà più malinconico e distaccato, al punto tale che Eda inizierà a sospettare che l'uomo stia nascondendo qualcosa. Anche se non saprà se rivelarle o meno la verità, Serkan deciderà di trascorrere del tempo con lei,m magari con l'intenzione di confessarle ciò di cui è a conoscenza.

Intanto Ceren (Melisa Döngel) apprenderà da Ferit di essere stata proposta come legale dell’azienda. Tra i due si instaurerà una certa complicità, che scatenerà la gelosia di Selin.