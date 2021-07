Prosegue senza sosta la programmazione di Sen Çal Kapımı 2, in onda ogni mercoledì alle 20:00 su Fox Turchia. Il 14 luglio andrà in onda il 45° episodio che si preannuncia ricco di contrasti e di emozioni per la coppia formata da Eda e Serkan. Le anticipazioni presenti nei trailer rivelano che i due protagonisti dovranno convivere per il bene di Kiraz. Ritrovarsi a vivere sotto lo stesso tetto farà emergere l'attrazione tra i due, anche se Eda farà di tutto per non cedere al sentimento.

Nella seconda stagione di Sen Çal Kapımı Eda e Serkan sono i genitori di Kiraz

La seconda stagione di Sen Çal Kapımı, interpretata da Kerem Bürsin e Hande Erçel, è tornata sul piccolo schermo il 9 giugno e andrà in onda fino al 18 agosto, quando verrà trasmesso il finale della serie. I primi episodi hanno mostrato al pubblico un salto temporale di cinque anni che ha portato con sé anche una novità nella vita dei protagonisti: Eda e Serkan sono genitori. L'uomo ha scoperto di essere il padre della piccola Kiraz soltanto adesso. Infatti, anni prima Yildiz decise di non rivelargli di essere incinta dopo aver tentato di parlare con lui e aver ricevuto l'ennesimo rifiuto. Serkan è rimasto sorpreso dalla notizia e ha ammesso di sentirsi impreparato per la paternità.

Tuttavia, ha iniziato ad instaurare un legame con la bambina. Nell'anteprima dell'episodio in onda il 14 luglio viene mostrata qualche anticipazione di ciò a cui i fan della serie assisteranno.

Spoiler Sen Çal Kapımı 2, episodio 45: Eda e Serkan vivono nella stessa casa con la figlia

Le anticipazioni di Sen Çal Kapımı 2 e i due trailer rilasciati da Fox Turchia rivelano che Serkan e Eda si ritroveranno a vivere nella stessa casa per volere del giudice.

Infatti, dopo aver cercato di confrontarsi pacificamente sulla custodia di Kiraz e a causa dello scontro tra le rispettive famiglie capeggiate da Aydan e Ayfer, i due genitori hanno finito per litigare e si sono ritrovati in tribunale per l'affidamento della bambina. La sentenza del giudice dei minori è stata chiara: Serkan ed Eda dovranno convivere.

Stando alle anticipazioni presenti nei trailer, l'uomo si trasferirà dalla ex e quest'ultima gli comunicherà le sue condizioni: se Serkan dirà una sola bugia, dovrà andarsene immediatamente. L'architetto gli risponderà con le sue condizioni dichiarando che, se sarà Eda a dire qualcosa di non vero, lui rimarrà a casa sua per due settimane.

Anticipazioni 45° episodio di Sen Çal Kapımı 2: Eda ammette di essere contenta che Serkan stia da lei

I due protagonisti giocheranno a "sfidarsi" e allo stesso tempo cercheranno di nascondere i loro veri sentimenti. Soprattutto Eda farà fatica e tenterà di controllarsi, anche se confiderà a Melo che l'attrazione è forte e potrebbe cedere. L'architetto, invece, sarà molto più trasparente, facendo capire di non volere abbandonare né Eda né la bambina.

La giovane, tuttavia, dovrà ammettere almeno a se stessa di provare piacere nel vedere Serkan in giro per casa. Inoltre, si guarderà bene dal rivelarlo all'uomo, altrimenti si trasferirebbe da lei definitivamente. Stando alle anticipazioni di Sen Çal Kapımı in onda su Fox Turchia il 14 luglio, la verità non tarderà ad emergere e anche Bolat alla fine conoscerà ciò che prova Eda. Quest'ultima, infatti, farà l'errore di confidare i suoi sentimenti a qualcuno, durante una conversazione telefonica, ignorando che l'ex la starà ascoltando.