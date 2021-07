Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı, sono ricche di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 5 fino al 9 luglio, Serkan Bolat interpretato dall'attore turco Kerem Bürsin, farà di tutto pur di riconquistare la bella Eda Yildiz (Hande Erçel) e sarà desideroso di riappropriarsi del progetto riguardante l'albergo ecologico, il Green Hotel. Yildiz, però, sarà notevolmente arrabbiata con Serkan, poiché l'uomo l'avrà accusata di spionaggio.

In seguito Selin e Ferit annunceranno di volersi sposare il prima possibile: la novità spiazzerà molto Serkan e Eda e non ci vorrà molto prima che la coppia faccia qualcosa per impedire il loro matrimonio.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda delusa da Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan confesserà a Engin l’identità del vero ladro del progetto dell'albergo ecologico: Kaan Karadaag.

Bolat avrà in mente degli obiettivi ben precisi: vorrà riavere Eda, acquistare la società di Kaan e vorrà riprendersi il progetto dell’albergo ecologico. Successivamente, presso la baita, Serkan proporrà a Eda di vendicarsi nei confronti di Kaan e poi di lavorare insieme a lui sul progetto del Green Hotel.

Yildiz, però, sarà assai delusa e arrabbiata, poiché vorrebbe che l'uomo si scusi con lei, per averle dato della ladra, così deciderà di andarsene, ma all'improvviso una forte pioggia impedirà ai due di lasciare lo chalet.

Sarà così che Eda e Serkan trascorreranno l'intera notte insieme e alla fine dormiranno anche nello stesso letto.

Serkan chiede scusa a Eda

Ayfer, Melek e Figen saranno molto preoccupate per Eda, così andranno a cercarla a casa di Serkan. Quest’ultimo sarà colto da un momento di tenerezza e parlerà con sua madre, poi offrirà alla donna il suo sostegno, per aiutarla a superare il forte trauma per la morte del figlio.

Intanto, per Eda e Serkan sarà l'ultimo giorno di fidanzamento “forzato”, sarà così che l’uomo passerà a prendere Yildiz per portarla in ufficio. Più tardi Bolat chiederà scusa a Eda e le scriverà un bel biglietto, la giovane cederà subito alle giustificazioni dell’uomo e tornerà a lavorare insieme a lui una volta per tutte.

Selin e Ferit decidono di sposarsi

Eda e Serkan scopriranno che Ferit e Selin hanno deciso di sposarsi, così decideranno entrambi di impedire le nozze imminenti dei due: Yildiz dovrà convincere Selin e Ferit a mandare a monte la loro fuga romantica in Italia.

Infine, Eda cercherà di mettere alle strette Selin e le racconterà che anche lei e Serkan stanno per sposarsi, poi le dirà che Aydan la sta aiutando nella ricerca dell’abito da sposa.