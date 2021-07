Lo sceneggiato di origini turche Love is in the air (il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi) continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì.

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 28 luglio 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) nutrirà una certa diffidenza nei confronti del nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru), che intanto vorrà festeggiare il suo arrivo come azionista della holding dell’azienda Art Life.

Nel contempo il giovane architetto (e protagonista principale della soap opera) si troverà in grossa difficoltà, poiché proverà dei sentimenti contrastanti: da una parte Serkan vorrà confessare a Eda Yildiz (Hande Erçel) chi è il vero responsabile della morte dei suoi genitori, dall’altra non avrà il coraggio di dirle la verità per non farla soffrire per una dolorosa ferita ancora aperta.

Anticipazioni Love is in the air, puntata di mercoledì 28 luglio: Efe organizza una festa in suo onore dopo il suo arrivo nella holding

Nel quarantatreesimo episodio dell’intrigante serie televisiva ambientata a Istanbul e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 28 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle ore 16:20 circa, il nuovo arrivato nelle trame Efe, pur essendo consapevole che Serkan non si fida per niente di lui, organizzerà un incontro in suo onore.

Al party dell’architetto dovranno prendere parte tutti i collaboratori dell’azienda Art Life e ovviamente l’uomo vorrà ricevere da ognuno di loro la giusta accoglienza come nuovo azionista.

Serkan combattuto dopo aver parlato con suo padre Alptekin, Piril trascorre una serata divertente con Engin

Nel contempo Serkan sarà abbastanza combattuto dopo aver parlato con il padre Alptekin (Ahmet Mark Somers) poiché anche se da una parte vorrebbe confessare a Eda chi è il vero responsabile della morte dei suoi genitori, dall’altra non troverà il coraggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per concludere Engin (Anıl İlter) porterà Piril (Başak Gümülcinelioğlu) a fare una partita al bowling con gli amici che frequentava quando era uno studente universitario: quest’ultima, pur avendo manifestato la sua contrarietà all’inizio, nel corso della serata finirà per ricredersi, visto che si divertirà parecchio.

Ce la farà Serkan a essere sincero una volta per tutte con la donna che ha fatto breccia nel suo cuore?

E in tal caso, quale sarà la reazione della giovane studentessa? Non resta che attendere le prossime anticipazioni le capirlo.