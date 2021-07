Nelle prossime puntate di Love is in the air avverrà "il miracolo": Aydan, grazie a Eda, uscirà finalmente di casa. Come in precedenza non farà due semplici passi fuori dal cancello. Le due donne infatti, accompagnate da Seyfi, scorrazzeranno in macchina in giro per Istanbul.

Serkan abbandona la tenuta, Eda va a vedere la sua nuova casa

In Love is in the air, dopo la lite con il padre a causa del suo coinvolgimento nella morte dei genitori di Eda, Serkan deciderà di abbandonare la tenuta di famiglia e di trasferirsi in una casa appartenente all'Art Life.

Intanto Eda inizierà nuovamente l'università e una sera si fermerà in biblioteca per studiare. Qui verrà intercettata da Serkan, il quale le vorrà parlare dopo la discussione avuta con la ragazza a causa di Selin. Infatti Eda crede che quest'ultima abbia manomesso i disegni di Serkan, per provocare un danno nel tetto dei Kafezçioglu, mentre l'architetto ha difeso la ex a spada tratta, chiedendo a Eda di smetterla con tali insinuazioni.

La discussione tra i due in biblioteca assumerà dei toni abbastanza accesi, così entrambi verranno cacciati dall'edificio. Decideranno di fare una passeggiata, chiacchiereranno e Serkan, visto il primo giorno di università della ragazza, le porgerà un regalo: una matita da disegno molto pregiata.

In più, visto che devono terminare entro due giorni i disegni per la casa dei Kafezçioglu, le chiederà se vuole lavorare insieme a lui a casa sua. All'inizio Eda tentennerà un po', ma alla fine accetterà.

Arriveranno a casa ed Eda inizierà a curiosare tra le cose di Serkan. Sfoglierà un libro e al suo interno troverà una polaroid di loro due che li ritrae il giorno della loro finta festa di fidanzamento.

Questa cosa potrebbe avvalorare la tesi di Eda, infatti la ragazza è convinta che Serkan l'abbia lasciato perché costretto da qualcosa o qualcuno.

Aydan, finalmente, abbandona la tenuta

Intanto Aydan sarà disperata per il trasferimento del figlio. Visto che lei non riesce a uscire di casa, come riuscirà a vederlo? Anche perché Serkan ora è più impegnato del solito, visto che deve dirigere pure la holding.

Al fianco della donna, però, ci sarà Eda, che proverà a farla uscire di casa. Per aiutarla a rilassarsi le darà una tisana tipica di Mardin, ma la donna allenterà le redini più del dovuto, questo perché Seyfi sbaglierà il dosaggio durante la preparazione.

Aydan sarà talmente disinibita che vorrà uscire di casa con la sua macchina e così sarà, ma sarà Eda a guidare. Le due donne, insieme a Seyfi, gireranno per Istanbul e mamma Bolat si sorprenderà per tutte le cose che si è persa in questi anni. In più avrà la possibilità di rivedere quello che ama veramente tanto: il mare. Successivamente chiederà di andare a trovare subito Serkan.

Il ragazzo, quando vedrà la madre sull'uscio della sua porta, non riuscirà a credere ai suoi occhi.

A ogni modo non potrà far altro che ringraziare Eda per il miracolo che ha fatto. Solo che ci penserà Selin a "rovinare" la bella atmosfera. Visto che casa sua si è allagata a causa di un guasto alle tubature, l'è stato detto che per un paio di giorni potrà soggiornare nella casa libera della Art Life, che invece è stata anticipatamente occupata da Serkan. Quest'ultimo le dirà che può sistemarsi in una delle camere vuote e la cosa farà irritare Eda, che con Aydan e Seyfi deciderà di andare via. Come evolverà la vicenda?