Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap, nata in Spagna e giunta alla sua settima stagione, non smette di appassionare spettatori di tutte le età. La caratterizzazione dei personaggi e i numerosi colpi di scena possono essere considerati i punti forti dello sceneggiato.

Le anticipazioni delle puntate del 2 e del 3 agosto, in onda su Canale 5, rivelano che IIdefonso e Camino saranno pronti a sposarsi. L'uomo apparirà felice e desideroso di convolare a nozze, ma Camino avrà un atteggiamento completamente diverso. Julio, intanto, verrà accettato finalmente da Bellita e Cesareo accuserà Genoveva di essere coinvolta nell'omicidio di Marcia.

Il commissario Mendez deciderà di parlare con lei.

Anticipazioni di Una vita del 2 agosto: Camino e IIdefonso annunceranno il fidanzamento

Nell'episodio del 2 agosto di Una vita, tutti saranno in grande fermento per il fidanzamento di Camino e IIdefonso. Anche se la ragazza ha preso questa decisione solo per mantenere la promessa fatta a Maite, sarà intenzionata ad andare fino in fondo. Felicia, in preda all'entusiasmo, chiederà a tutti i vicini di recarsi al Nuovo Secolo per comunicare la lieta notizia. Inoltre, la donna svelerà che il matrimonio della giovane avverrà insieme a quello di Cinta ed Emilio. Come reagirà quest'ultimo? Sarà disposto ad accettare la scelta di Camino?

Nel frattempo, IIdefonso non vedrà l'ora di convolare a nozze.

Prenderà la parola durante l'annuncio del suo fidanzamento e si impegnerà a portare avanti un discorso ricco di sentimenti e di buone intenzioni. Anche Camino si sentirà in dovere di dire qualcosa, ma sarà evidente che non sarà travolta dallo stesso trasporto.

Intanto, Servante vorrebbe che Fabiana partecipasse a un concorso, ma la donna non apparirà molto convinta.

Riuscirà a farle cambiare idea?

Una vita, trame del 3 agosto: Bellita accetterà Julio

Le anticipazioni della puntata del 3 agosto di Una vita si concentreranno sul rapporto tra José e Bellita. L'uomo, dopo le ultime disavventure coniugali, deciderà di essere completamente sincero con sua moglie e le spiegherà le circostanze della nascita di Julio.

Questo creerà una connessione tra loro e permetterà l'inserimento del ragazzo all'interno della famiglia.

Nel frattempo, Cesareo avrà delle importanti informazioni da dare al commissario Mendez. Gli dirà di aver visto, sul luogo del delitto di Marcia, un a donna molto simile a Genoveva. Affermerà di essere convinto della sua testimonianza, anche se non in possesso delle prove necessarie.

Il commissario deciderà di approfondire la questione e si recherà da Genoveva per porle alcune domande.