Nelle puntate di Love is in the air in onda su Canale 5 dal 26 al 30 luglio, la storia d'amore tra Eda e Serkan proseguirà a gonfie vele e i due ragazzi si decideranno, finalmente, a confermare alle loro famiglie di essere realmente fidanzati. Aydan e Alptekin proveranno a dissuadere Serkan nel continuare a intraprendere la sua relazione con Eda. Lo faranno, soprattutto, perché sanno che la holding dei Bolat è colpevole, indirettamente, con la morte dei genitori della ragazza. Tuttavia Serkan sarà ancora all'oscuro di questo e proseguirà per la sua strada.

Anche Ayfer verrà messa al corrente della storia d'amore tra la nipote e Serkan e pregherà alla ragazza di non abbandonare i suoi sogni, come quello di partire per l'Italia, per un uomo.

Serkan scopre la verità sull'incidente dei genitori di Eda

Intanto Serkan riceverà delle brutte notizie da parte di Alptekin. Durante un confronto che terranno a casa, quest'ultimo gli racconterà di un suo progetto passato, subappaltato, che non è andato bene. Infatti il lavoro, un cottage a Tuzla, è stato messo in mano a delle persone poco competenti e realizzato con materiale rubato.

Il muro portante del cottage è crollato su una famiglia, che purtroppo è morta sul colpo. Queste parole faranno subito venire in mente a Serkan il momento in cui E da gli ha raccontato la morte dei suoi genitori e le coincidenze con la vicenda che gli sta raccontando il padre saranno molteplici.

Così l'architetto capirà che le persone vittime dell'incidente causato, indirettamente, dalla holding di Alptekin sono i genitori di Eda. Il ragazzo scoppierà in un pianto di disperazione.

Eda e l'odio per la nonna

Successivamente Serkan parlerà con Eda dell'incidente dei suoi genitori e la ragazza gli racconterà la rabbia che prova nei confronti di sua nonna, la mamma del padre e di Ayfer.

La donna, infatti, non ha mai accettato la madre di Eda come possibile moglie del figlio. Il padre della ragazza, però ne era veramente innamorato così, contro il volere della madre e rinunciando a tutte le sue ricchezze, aveva deciso di sposare la donna.

Eda però, dopo tanti anni, non riesce a perdonare la nonna perché, anche se non direttamente, la ritiene responsabile della morte dei genitori.

Per Serkan sarà un colpo al cuore, perché penserà che Eda non potrebbe perdonare nemmeno lui o perlomeno la sua famiglia.

La rabbia di Serkan

Eda, intanto, si accorgerà che Serkan ha un problema, ma non glielo vuole svelare. Lo racconterà alle sue amiche, confinandogli che teme che questo atteggiamento sia solo l'inizio di una grande tempesta.

Intanto Serkan sarà alle prese con un dilemma: deve svelerà a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori? Non saprà cosa fare, ma a un certo punto, preso dalla rabbia, darà un pugno a un tavolino in vetro presente in casa e lo frantumerà in mille pezzi.

Attirati dal boato Aydan e Seyfi correranno a casa sua e gli cureranno le ferite sanguinanti presenti sulla mano.