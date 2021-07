Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 19 al 23 luglio Eda e Serkan inizieranno una relazione in segreto. Le cose tra i due andranno a gonfie vele, al punto che l'uomo le regalerà una stella. Ferit, intanto, ascolterà una conversazione tra Selin e Bolat dove la giovane gli confessa di provare ancora qualcosa per lui. L'uomo, a quel punto, deciderà di non sposarla.

Spoiler al 23 luglio: Eda e Serkan hanno una relazione segreta

Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle prossime puntate Serkan riaccompagnerà a casa Eda e le spiegherà che è meglio non farsi vedere in compagnia.

Le amiche della giovane, intanto, sono sorprese di notare il suo cambio di programma e la zia di Yildiz si augura che questa decisione non dipenda da Bolat. Eda, nel frattempo, non racconterà a nessuno della sua relazione segreta con Serkan. Selin e Ferit, dal loro canto, riusciranno ad avere un confronto, ma la donna vedrà in lontananza Bolat e Yildiz in atteggiamenti intimi. Aydan, nel frattempo, vorrebbe spiegazioni su quanto sta accadendo, la Serkan non le risponderà.

Anticipazioni al 23 luglio: Ferit lascia Selin il giorno del matrimonio

Preoccupata per le sorti di sua nipote, Ayfer si recherà nello studio di Serkan, il quale la rincuorerà circa le intenzioni di Eda: la giovane partirà per l'Italia.

Selin, dal suo canto, riuscirà a parlare con il suo ex fidanzato dicendogli che, nonostante provi ancora dei sentimenti per lui la sua decisione è quella di stare con Ferit e abbandonerà lo studio. L'uomo, però, ascolterà la conversazione e questo gli provocherà un malore. Eda, nel frattempo, non riuscirà ad aprirsi con sua zia circa il motivo per cui non è andata in Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane, però, consoliderà sempre più il legame con Serkan, al punto che l'uomo le regalerà una stella. Ferit e Selin, intanto, arriveranno al giorno delle nozze, ma l'uomo lascerà la donna dicendo di non riuscire a fare questo passo così importante.

Trama al 23 luglio: Ayfer e Aydan scoprono della relazione tra Eda e Serkan

Eda, nel frattempo, deciderà di aprirsi totalmente alle sue amiche e racconterà della relazione con Serkan. Alptekin, intanto, avrà un malore mentre starà dicendo a suo figlio cosa ha provocato la morte dei genitori di Yildiz. La moglie dell'uomo, dal suo canto, farà di tutto affinché suo marito abbia le giuste attenzioni. Ayfer, nel frattempo, si recherà da Aydan per darle sostegno e scoprirà della relazione tra sua nipote e Serkan. Le due donne, a tal proposito, sono contrarie a questa storia d'amore. Ceren e Ferit, dal loro canto, si incontreranno per caso e faranno due chiacchiere, inconsapevoli che Selin li starà osservando.