Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Love is in the air nel corso delle puntate trasmesse dal 19 al 23 luglio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della Serie TV raccontano che Ferit abbandonerà Selin sull'altare. Piril, invece, scoprirà cosa prova Engin per lei.

Anticipazioni Love is in the air: puntate da lunedì 19 a venerdì 23 luglio

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 19 a venerdì 23 luglio, raccontano che Eda, dopo che Serkan (Kerem Bursin) l'avrà accompagnata a casa, lo inviterà a continuare a mantenere segreta la loro storia d'amore.

La fioraia, infatti, sarà molto evasiva in merito al rinvio del suo viaggio per l'Italia, sebbene Ayfer non creda alla sua versione.

Più tardi Yildiz approfitterà di una consegna di un mazzo di fiori per incontrare di nascosto l'architetto, non sapendo che sarà spiata da Selin e Ferit.

Il giorno seguente Ayfer cercherà d'ipnotizzare la nipote grazie all'impasto dei pisi, un modo per scoprire la verità sul suo viaggio in Italia, ma il piano non andrà per il verso giusto a causa dell'arrivo di Melek.

Piril scopre che Engin è innamorato di lei

Nel corso delle puntate 19-23 luglio della serie tv di Canale 5, Serkan apparirà molto coinvolto da Eda (Hande Ercel), tanto da chiederle nuovamente cosa prova per lui.

In seguito l'architetto cercherà di tranquillizzare Ayfer, confessandole che sua nipote terminerà i suoi studi in Italia.

Nel frattempo Ceren racconterà a Piril che Engin si è innamorato di lei. Intanto l'amica di Eda chiederà scusa al socio di Bolat per non avergli raccontato delle sue ricchezze.

Serkan scoprirà che l'Art Life ha stretto un accordo con l'Efe Akman e che il responsabile del furto del progetto del lampadario dovrà risarcire l'azienda con una cospicua somma di denaro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla fine l'architetto devolverà l'intera somma del risarcimento a un orfanotrofio.

Ferit abbandona Selin sull'altare

Selin, durante una conversazione con Serkan, deciderà di abbandonare l'idea di stare con lui per impegnarsi con Ferit. Un dialogo che verrà udito dal promesso sposo, che dispiaciuto accuserà un malore. Ceren, vedendolo, accompagnerà il ragazzo in clinica.

Successivamente Eda riceverà una stella da parte di Bolat.

Allo stesso tempo, Piril bacerà Engin lasciandolo senza fiato, mentre Erdem tenterà di conquistare Fifi grazie a un profilo falso creato su un sito d'incontri. Selin, successivamente, verrà abbandonata sull'altare da Ferit, per questo motivo la giovane scapperà in tutta fretta dal luogo in cui si terrà il matrimonio.

Il giorno seguente Selin si recherà da Serkan e gli racconterà di aver ceduto il 45% delle sue quote a Efe Akman.