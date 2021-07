Continuano le anticipazioni di Love is in the air, la nuova soap Tv turca che sta appassionando i telespettatori di Canale 5.

Nel corso dei prossimi episodi, Eda si ritroverà ad affrontare alcune cocenti delusioni. Prima verrà mollata all'improvviso da Serkan e in seguito scoprirà che la zia Ayfer avrà fatto in modo che la nonna di Eda pagasse gli studi della nipote. Un gesto questo, che manderà su tutte le furie la giovane Yildiz.

Serkan lascerà Eda con una menzogna

Per Eda le prossime puntate saranno dense di accadimenti non proprio piacevoli. A pochi dall'inizio della sua storia d'amore con Serkan, verrà mollata su due piedi dal fidanzato, il quale la lascerà con una scusa.

L'architetto infatti, pur amando alla follia Eda, non riuscirà a dirle la verità appena scoperta e riguardante la morte dei suoi genitori, preferendo mentirle.

Serkan sarà venuto a sapere del coinvolgimento del padre Alptekin nel crollo del muro che, anni prima, causò la morte del padre e della madre di Eda e, non riuscirà a lenire questo senso di colpa.

Eda se la prende con Ayfer per aver contattato la nonna

In Love is in the air, Serkan chiederà quindi a Eda di non presentarsi più alla Art Life e le farà recapitare a casa una scatola contenente tutti gli oggetti simbolo della loro relazione.

Per la giovane i dispiaceri non saranno finiti qui. Il giorno dopo essere stata lasciata da Serkan, leggerà senza volerlo, il messaggio che la zia Ayfer scrisse a sua madre, ossia la nonna di Eda e capirà che l'odiata nonna avrà pagato la sua borsa di studio.

La giovane Yildiz andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la zia, intimandole di non intromettersi più nella sua vita.

Eda e la zia ai ferri corti nelle prossime puntate di Love is in the air

Con il passare delle puntate, si intuirà che Eda ruppe ogni rapporto con la nonna, ritenuta responsabile in qualche modo della morte dei genitori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sta di fatto che, a seguito di tutto ciò, i rapporti tra Ayfer e Eda si incrineranno, tanto che la ragazza si rifiuterà di avere un ulteriore confronto con la zia. Riusciranno le due a riappacificarsi? In attesa di scoprirlo, si viene a sapere che Eda tornerà a lavorare alla Art Life, ma non sarà per volere di Serkan. Sarà il nuovo socio dello studio Efe Akman a proporre a Eda di lavorare con lui.

A questo punto, Serkan e Eda si ritroveranno a doversi vedere tutti i giorni al lavoro. Riuscirà Bolat a rivelare la verità alla sua amata? Solo seguendo le prossime anticipazioni, i fan della Serie TV turca scopriranno come andrà a finire questa intricata story line.

Gli appuntamenti con le vicende di Eda e Serkan, sono dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 15:30.