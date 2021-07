Nuovo appuntamento con le novità su Love is in the air, la Serie TV con protagonista l'attrice turca Hande Ercel.

La trama della nuova puntata prevista per il 16 luglio sui teleschermi di Canale 5 svela che Serkan Bolat impedirà la partenza di Eda Yildiz per l'Italia: l'uomo confiderà alla ragazza cosa prova per lei.

Anticipazioni Love is in the air del 16 luglio: Eda si confronta con Selin prima della partenza

Le anticipazioni di Love is in the air inerenti alla nuova puntata trasmessa venerdì 16 luglio annunciano grandi novità per il pubblico italiano.

In particolare, Eda deciderà di inseguire il suo sogno nel cassetto. La fioraia, infatti, preparerà le valigie per accingersi a partire per l'Italia dove partecipare ad alcuni corsi per diventare architetto ambientale. Per questo motivo, la giovane Yilzid deciderà di mettere da parte i sentimenti che prova per Serkan per un futuro lavorativo. La giovane, prima di lasciare la Turchia, avrà un confronto con Selin.

Durante l'incontro, Eda confesserà all'amata di Ferit che la storia con Serkan è stata tutta una montatura, in quanto è ancora innamorato di lei.

Serkan confessa alla Yildiz di amarla

Nel corso della puntata del 16 luglio della serie tv, Selin diserterà il giorno delle prove del matrimonio con Ferit per recarsi ad un appuntamento con Serkan.

Tuttavia, l'uomo diserterà l'incontro in quanto ha deciso di seguire il suo cuore.

Bolat, infatti, raggiungerà Eda ormai in procinto di partire ed ammettere sinceramente quello che prova per lei. In dettaglio, l'architetto ammetterà di amarla alla follia. Per tale ragione, la Yildiz deciderà di restare ad Istanbul almeno per altri due mesi in modo che Serkan si possa organizzare e raggiungerla in Italia.

Alptekin confessa il suo segreto ad Aydan

Allo stesso tempo, Selin racconterà a Piril che il fidanzamento tra il suo ex e Eda era falso. L'amata di Ferit cercherà conforto nell'impiegata dell'Art Life per i suoi problemi di cuore.

Alptekin, invece, confesserà alla moglie un brutto avvenimento accaduto molto tempo prima. Il signore racconterà ad Aydan che da giovane aveva subappaltato un lavoro, che purtroppo aveva provocato la morte di due lavoratori.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente del 15 luglio di Love is in the air, Serkan ha iniziato ad accusare un malessere generalizzato, facendo preoccupare sua madre. Aydan, a questo punto, ha chiamato l'ex al capezzale del figlio, mentre Seyfi ha chiesto l'aiuto di Eda. Ed ecco che le due ragazze si sono incontrate davanti a Bolat, dando vita ad un momento imbarazzante.

La serie tv turca 'Sen Cal Kapimi' è trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".