Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata finale di Mr Wrong che andrà in onda il 20 luglio sui teleschermi di Canale 5. La trama della Serie TV con gli attori Can Yaman e Ozge Gurel rivela che Cansu e Levent metteranno fine alla loro storia d'amore, mentre Ozgur Atasoy chiederà la mano di Ezgi Inal.

Mr Wrong - Lezioni d'amore: anticipazioni puntata finale martedì 20 luglio

Le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'amore riguardanti la puntata finale che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 20 luglio dalle ore 21:20 dopo Paperissima Sprint, annunciano inediti colpi di scena per i fan dell'attore Can Yaman.

Scendendo nel dettaglio, Cansu e Levent si appresteranno a diventare marito e moglie, se non accadesse un imprevisto. Zeynep dimostrerà di essere assai gelosa del padre, tanto da far perdere le proprie tracce. Il chirurgo, a questo punto, apparirà molto in pensiero per la fuga della figlia. Fortunatamente la giovane verrà ritrovata sana e salva alla stazione dei taxi.

In seguito, Levent deciderà di parlare con Zeynep prima di compiere il grande passo in modo da eliminare ogni dissapore tra di loro. Dall'altro canto, Cansu si recherà dal promesso sposo per ultimare gli ultimi preparativi prima della cerimonia.

Cansu mette fine alla storia con Levent

Nel corso della puntata finale della serie tv trasmessa il 20 luglio in televisione, Levent cercherà di convincere Cansu a spostare il giorno delle nozze.

La ragazza rimarrà molto delusa dal comportamento dell'uomo, tanto da decidere di mettere fine alla loro storia.

Inoltre, tutti gli occhi dei telespettatori saranno puntati sui protagonisti di Mr Wrong. Ezgi e Ozgur avranno dei problemi con la gestione del locale La Laguna. Il pub, infatti, verrà messo sotto sequestro per colpa di Yesim e Serdar.

Proprio quest'ultimo cercherà di convincere la Inal a tramare alle spalle di Tolga grazie ad un audio in suo possesso. Un modo per far riavere ad Atasoy il suo locale La Gabbia.

Ozgur fa la proposta di nozze a Ezgi Inal

Ezgi si rifiuterà di aiutare Serdar nonostante abbia a disposizione le prove della terribile macchinazione di Tolga.

Il perfido medico, a questo punto, si fingerà la Inal, tanto da minacciare l'albergatore. L'uomo, ormai smascherato, restituirà il locale al cugino Ozgur come ventilato da Serdar.

Fitnat, invece, scoprirà che suo marito ha intrapreso una storia extraconiugale con una ragazza. Cansu deciderà di partire per un lungo viaggio, mentre Ezgi diventerà socia minoritaria de La Gabbia grazie all'aiuto di Unal e Nevin. Infine, la pr sarà protagonista di una bellissima sorpresa quando riceverà la proposta di nozze da parte di Ozgur.