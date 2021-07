Nelle puntate di Una vita in onda dal 18 al 24 luglio Marcia verrà assassinata da Genoveva. Un vero e proprio colpo di scena che getterà nello sconforto più totale Felipe, il quale non si darà pace e vorrà scoprire chi sia il responsabile dell'omicidio. I Palacios invece, saranno preoccupati per la salute del piccolo Moncho, mentre Bellita verrà a sapere la verità su Julio.

Una vita, anticipazioni: Genoveva uccide Marcia

I prossimi episodi di Una vita saranno ricchi di avvenimenti destinati a cambiare le sorti di alcuni dei protagonisti di Acacias.

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda su Canale 5 sino al 24 luglio 2021, Genoveva attirerà Marcia in una trappola mortale. Salmeron darà appuntamento alla sua rivale presso i Giardini del Principe e cercherà di convincerla a lasciare il quartiere offrendole del denaro. Marcia rifiuterà l'offerta e sarà a questo punto che Genoveva la pugnalerà a morte senza pietà. Salmeron, tutta vestita di nero, riuscirà a dileguarsi prima dell'arrivo di Cesareo.

Cesareo ritrova il cadavere di Marcia, Felipe sconvolto

Cesareo, attirato dalle urla di una donna, giungerà sul luogo del delitto scoprendo così il corpo senza vita di Marcia. Il piccolo Moncho nel frattempo, sarà gravemente malato e Lolita penserà di far bere al piccolo l'acqua della sorgente del montone blu che lei ritiene essere miracolosa.

Ildefonso invece, offrirà una somma ingente di denaro alla lavandaia, convincendola a cambiare la sua testimonianza in tribunale. A questo punto, il giudice non potrà far altro che acconsentire a rimettere in libertà Maite. Bellita sarà invece furiosa con José Miguel, il quale si vedrà costretto a dormire alla pensione di Fabiana.

La notizia della morte di Marcia comincerà a fare il giro del quartiere sconvolgendo tutti i residenti. L'ultimo a venirne a conoscenza sarà Felipe, il quale sarà distrutto e fuori di sé.

Felipe fuori di sé vuole trovare l'assassino di Marcia

Sarà Liberto ad avere l'ingrato compito di comunicare a Felipe il decesso di Marcia. L'avvocato non si capaciterà di quanto accaduto e, ancora una volta, si ritroverà a piangere la morte della donna che ama.

Felipe non perderà tempo e chiederà a Mendez di trovare il colpevole, non sapendo che sarà stata proprio Genoveva a porre fine alla vita di Marcia. Maite intanto, potrà uscire dal carcere a condizione che accetti le richieste imposte da Felicia, ossia quelle di stare lontana da Camino. Moncho intanto, continuerà a peggiorare, mentre Bellita scoprirà la verità sul legame tra José Miguel e Julio. Tra Felipe e Genoveva invece, i rapporti saranno sempre più tesi dopo l'omicidio di Marcia e l'avvocato non esiterà ad accusare la moglie, rea di aver portato Santiago ad Acacias. Quest'ultimo intanto, sembrerà essere il principale indiziato del delitto.

Per scoprire tutti i dettagli su quanto avverrà nella soap iberica, non resta che seguire i nuovi appuntamenti in onda da domenica 18 a sabato 24 luglio su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Si ricorda che il sabato è previsto anche un appuntamento in prima serata su Rete 4.