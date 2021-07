Nei giorni scorsi, dopo una segnalazione da parte di alcuni fan tedeschi della band, sul web ha spopolato la notizia secondo la quale Victoria, la bassista dei Maneskin, sarebbe stata vittima di una aggressione sessuale alla fine dell'ultimo concerto svoltosi proprio in Germania. Ad avvalorare la tesi, che vede coinvolto anche il cantante Damiano, che stando alle dichiarazioni di chi ha messo in giro la notizia sarebbe intervenuto per quietare gli animi e aiutare la collega, un video che riprende Victoria apparentemente in lacrime. In molti hanno commentato il video e le varie notizie ponendosi a difesa della ragazza, inveendo contro chi le avrebbe palpato il lato b durante un momento di euforia dovuto all'alcool, ma non tutto sembra essere andato così come è stato raccontato.

La stessa bassista del gruppo che ha vinto l'Eurovision ha infatti commentato tramite una storia social quanto accaduto, ringraziando e tranquillizzando i propri fan.

Maneskin: Victoria smentisce l'aggressione e ringrazia i fan

Nella storia pubblicata da Victoria a poche ore dalla notizia dell'aggressione, viene portata a galla la verità in merito a quanto accaduto. La bassista dei Maneskin ha prontamente tranquillizzato tutti, ringraziandoli per il conforto e la vicinanza e affermando che non vi è stata alcuna aggressione né violenza durante quel concerto e che quanto ripreso dalla videocamera amatoriale non è altro che un gesto dovuto alla stanchezza. Victoria, infatti, non si sarebbe strofinata gli occhi per asciugare le lacrime, ma li avrebbe massaggiati in un suo solito movimento causato dalla stanchezza post live.

'Grazie per il supporto e per le belle parole', commenta Victoria De Angelis nella storia pubblicata sui social, 'mi dispiace per il fraintendimento, ma fortunatamente sto bene e non mi è successo nulla', mostrandosi vicina a tutte quelle persone che, diversamente da lei, si sono ritrovate realmente in una situazione del genere.

Nella stessa storia, la giovane bassista considera veramente importanti i commenti e la vicinanza che le persone hanno mostrato in merito a quanto accaduto, anche se in realtà il video e le impressioni iniziali dei fan hanno portato a un fraintendimento.

Maneskin: i recenti attacchi americani alla band 'Con loro il Rock è morto'

Con una strada tutta spianata, la ormai nota band dei Maneskin è riuscita a ottenere numerose vittorie, giungendo all'Eurovision contest è portandosi a casa anche questo premio, ma non tutti sembrano contenti dei risultati. A criticare il loro tipo di musica sarebbe Chris Deville, un noto critico statunitense, che non si è trattenuto dall'inveire contro i Maneskin tramite Stereogum, uno tra i maggiori siti americani.

'Sono shockato dal fatto che Beggin sia arrivata anche in America', commenta Deville, palesando il fatto che la comparsa della band sia esclusivamente un fatto isolato e sperando di non dover sentire più un 'hard rock così terribile'. Una dura critica che viene rivolta ai Maneskin e che indica, secondo il critico, la morte del rock.