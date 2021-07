Maria De Filippi è pronta a riprendere in mano le redini di Amici 21, per la nuova edizione 2021/2022. Le anticipazioni sul talent show Mediaset, che da anni ormai è uno dei punti di riferimento della programmazione di Canale 5, rivelano che a differenza delle passate edizioni, questa volta Amici giocherà d'anticipo e la messa in onda non sarà più prevista a partire da metà novembre. La scuola di talento più famosa del piccolo schermo tornerà a riaprire i battenti a partire dal mese di settembre, proprio come accadeva con le prime stagioni in onda su Canale 5.

La nuova edizione di Amici 2021/2022 cambia programmazione su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla messa in onda di Amici 2021/22, rivelano che la nuova edizione del talent show partirà già il prossimo sabato 18 settembre, come sempre col consueto appuntamento in daytime.

La messa in onda del programma di Maria De Filippi, infatti, è confermata nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 e poi, dal lunedì successivo, prenderà il via anche il daytime, che sarà trasmesso sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, a cavallo tra il Grande Fratello Vip e Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.

Così, dopo anni d'inizio a metà novembre, Amici di Maria De Filippi tornerà ad assumere i connotati di una vera scuola, dato che con la sua durata di programmazione riuscirà a coprire l'intero arco di un anno scolastico, da settembre fino a maggio.

Il talent show di Maria De Filippi debutta già a settembre in tv

Ancora top secret, fino a questo momento, i nomi degli allievi che prenderanno parte alla ventunesima edizione del talent show.

Come di consueto, tutti gli allievi di questa edizione saranno svelati nel corso della prima puntata di Amici, in onda sabato 18 settembre su Canale 5.

Intanto, però, alcune indiscrezioni svelano delle anticipazioni legate al cast artistico del programma di Maria De Filippi.

Le prime anticipazioni sul cast dei professori di Amici 2021/22

I professori della scuola di talento più famosa del piccolo schermo sono stati riconfermati in toto. Questo, quindi, vuol dire che per la categoria ballo ci saranno nuovamente: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A giudicare, invece, le esibizioni dei cantanti che entreranno a far parte della scuola di Amici 21, ci saranno: Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Una scelta in linea con il successo del programma, visto che durante l'ultima edizione i sei professori della scuola hanno dimostrato di essere in grado di tenere alta l'attenzione degli spettatori con i loro giudizi mai banali, che hanno creato anche momenti di tensione tra gli allievi.