Maneskin in vena di grazia. La band romana, dopo il successo all'Eurovision Song Contest, continua ad ottenere importanti successi e riconoscimenti nelle classifiche europee. E pensare che sul servizio in streaming di Spotify hanno raggiunto band un tempo inarrivabili come gli U2 e i Metallica. Con circa 100 milioni di ascolti la strada del gruppo sembra sempre più in discesa, in attesa dei Concerti e Music Festival dei prossimi mesi. E, nonostante le polemiche, non sempre giustificate, la band sembra scalare nuovi traguardi settimana dopo settimana.

I Maneskin dominano Spotify

Il brano Zitti e Buoni sta portando grandissimo successo ai Maneskin. E la certezza è che la band sia amata dal pubblico internazionale. La finale di Rotterdam, che ha visto trionfare la band di Roma, è stato il trampolino di lancio che ha consentito di arrivare ad un pubblico europeo ed internazionale. Basti pensare che il brano che li ha visti trionfare ha toccato su Spotify la soglia dei 100 milioni di ascolti totali, cifra che solo le grandi band raggiungono, solitamente con i singoli più noti del loro repertorio.

I dati in streaming di Spotify rappresentano oltretutto solo una piccola parte degli ascolti musicali. Esistono infatti anche altri servizi in streaming come YouTube, Apple Music a cui bisogna aggiungere la vendita fisica dei cd.

Questo significa che in termini numerici gli ascolti della band sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli toccati sulle piattaforme online.

La band domina le classifiche

Oltre a Zitti e Buoni c'è un'altra canzone che sta ottenendo grandi numeri nelle classifiche. Si tratta di I Wanna Be Your Slave. Non a caso il brano è stato nella Viral 50 di Spotify, la speciale classifica che raccoglie le maggiori tendenze in streaming.

Su questa piattaforma inoltre hanno quasi 61 milioni di ascolti. Il brano Torna a casa invece ne ha ben 93 milioni.

Andando oltre lo streaming anche le altre classifiche parlano chiare. All'interno della classifica internazionale di Billboard, fatta eccezione per gli Stati Uniti, Zitti e Buoni è alla decima posizione davanti ad artisti molto noti come BTS, Justin Bieber e Olivia Rodrigo.

Nella classifica che include gli Usa invece la stessa canzone è alla numero 22. I singoli della band sono in crescita poi anche nella classifica inglese. E anche in quella degli album Teatro d'Ira resta in classifica, pur essendo in discesa, e si colloca alla posizione 83.

Maneskin superano i Metallica

Il dato però che sicuramente è più significativo è quello confrontato con altre leggendarie band. Se gli U2 su Spotify hanno infatti quasi 17 milioni e mezzo di ascoltatori mensili, la band romana invece ne ha 17.347.729. I Maneskin comunque superano i Metallica, fermi alla soglia di 17.210.042. E solo una settimana fa hanno superato gli ascolti mensili di gruppo dal calbiro dei Muse e dei Pearl Jam.

Una band giovanissima, con due album e un ep, sta letteralmente dominando le classifiche. Difficile prevedere fino a che punto possano arrivare. Su di loro non sono mancate polemiche, non sempre giustificate. Basti pensare alle note vicende durante la finale di Rotterdam. In quell'occasione il cantante del gruppo, Damiano, è stato accusato di aver sniffato droga in diretta tv. Le immagini, invece, complice un'inquadratura del regista, mentivano e il gruppo ha espresso la sua contrarietà alle droghe, sottoponendosi persino ad un test antidroga. La vittoria all'Eurovision inoltre ha lasciato stupita anche un'altra rocker come Cristina Scabbia, voce dei Lacuna Coil. Qualche giorno fa la cantante si è detta meravigliata per il cambio di gusto da parte del pubblico italiano, lo stesso che fino a qualche tempo fa sembrava non apprezzare le sonorità rock e metal. Ma allo stesso tempo ha voluto augurare il meglio ai Maneskin.