Maria De Filippi si è raccontata in una nuova intervista dove ha avuto modo di parlare di quelle che sono le novità della prossima stagione televisiva che la vedranno protagonista assoluta su Canale 5, ma anche della sua vita privata. A tal proposito, la conduttrice di Uomini e donne e C'è posta per te, ha svelato dei retroscena legati a suo figlio Gabriele, il ragazzo che diversi anni fa adottò assieme al marito Maurizio Costanzo. La De Filippi ha svelato, per la prima volta, che suo figlio è tornato di nuovo single dopo un lungo periodo di fidanzamento e ha raccontato anche quello che sarebbe un difetto del ragazzo.

La confessione di Maria sul figlio Gabriele

Nel dettaglio, la conduttrice "regina" indiscussa degli ascolti televisivi di Canale 5, in una recente intervista ha parlato di suo figlio Gabriele ed ha svelato che il ragazzo è tornato di nuovo single, dopo che aveva intrapreso la convivenza con la sua fidanzata.

A quanto pare, i due ragazzi si sarebbero lasciati nel periodo successivo al lockdown: la convivenza forzata avrebbe portato alla nascita di divergenze, tali da spingere Gabriele e la sua fidanzata a dirsi addio definitivamente.

A tal proposito mamma Maria De Filippi, non ha nascosto che per suo figlio è stato un periodo non facile da affrontare, al punto che lei ha temuto che Gabriele potesse tornare a vivere a casa.

"Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene", ha ammesso la conduttrice televisiva aggiungendo poi che suo figlio non è tornato a vivere neppure a casa dai genitori, segno di grande maturità da parte sua.

Il retroscena di mamma Maria sul difetto del figlio

Insomma malgrado la batosta ricevuta, Gabriele ha scelto di andare avanti per la sua strada e di ripartire nuovamente da zero dopo la fine di questa relazione sentimentale.

La De Filippi, poi, nel corso di questa nuova intervista alla rivista "Oggi", ha svelato anche un altro retroscena legato al carattere di suo figlio. In particolar modo, la conduttrice ha ammesso che Gabriele avrebbe un difetto, legato al fatto che non sarebbe un tipo particolarmente "generoso" con gli altri.

"Ha un solo difetto: è un po' tirchio", ha ammesso la conduttrice di C'è posta per te a proposito di suo figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come reagirà Gabriele di fronte alla confessione di mamma Maria?

Le anticipazioni di Maria De Filippi su Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, la conduttrice pensa già a quelli che saranno i suoi prossimi impegni lavorativi. Uno di questi è quello con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, che tornerà in daytime da settembre.

A proposito della scelta dei nuovi tronisti, Maria ha ammesso che assieme alla sua squadra di autori stanno cercando delle persone semplici e vere.