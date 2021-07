Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la serie turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, con protagonista Can Yaman. Martedì 20 luglio, alle ore 21:30 circa, andrà in onda una nuova puntata speciale della durata di circa tre ore, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati sul rapporto in crisi tra Levent e Cansu, ma anche su Ozgur che si ritroverà alla prese con nuovi problemi burocratici da dover affrontare, che lo porteranno ad isolarsi.

Le anticipazioni di Mr Wrong, puntata serale di martedì 20 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Mr Wrong - Lezioni d'amore, che sarà trasmessa martedì 20 luglio in prima serata su Canale 5, rivelano che Levent farà una proposta alla sua fidanzata che non la renderà affatto contenta.

L'uomo, infatti, le chiederà di rimandare la data del loro matrimonio. Un duro colpo per Cansu, la quale questa volta ammetterà di essere stanca del loro rapporto problematico, motivo per il quale deciderà di lasciarlo.

Intanto Ozgur ed Ezgi, si ritroveranno alle prese con i problemi del Laguna che verrà messo sotto sequestro dalla finanza, così da poter effettuare dei controlli.

Ozgur si sente scoraggiato: trama Mr Wrong del 20 luglio

Le anticipazioni della nuova puntata di Mr Wrong in programma il 20 luglio, rivelano che dopo il sequestro Ozgur apparirà fortemente scoraggiato e deluso.

E così, il personaggio interpretato da Can Yaman, deciderà di isolarsi e di rifugiarsi da solo in montagna. Riuscirà Ezgi a fargli tornare di nuovo il sorriso?

Insomma una nuova puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la quale ormai prosegue soltanto in prima serata su Canale 5.

L'appuntamento con Mr Wrong sospeso in daytime e prosegue solo di sera

Dopo l'esordio in daytime, i vertici Mediaset hanno scelto di sospendere l'appuntamento quotidiano con la serie turca, per lasciare spazio al debutto di Brave and Beautiful, la nuova soap che ha debuttato alle 14:45 e che sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista auditel.

E così, la serie con protagonista Can Yaman, proseguirà la sua corsa soltanto nella prestigiosa fascia serale Mediaset, dove gli ascolti si sono assestati su una media di share del 9% e più di un milione e mezzo di spettatori fissi a settimana.

Soltanto la scorsa settimana, complice la messa in onda contro la semifinale dell'Italia agli Europei di calcio, la serie ha registrato un dato sotto le aspettative, crollando sotto la soglia del milione di spettatori e fermandosi al 4% di share circa.

Riuscirà a recuperare di nuovo il suo affezionato pubblico? Lo scopriremo nelle prossime settimane.