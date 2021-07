Le storie di Sally e Steffy si incroceranno nelle nuove puntate di Beautiful. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 26 luglio al 1 agosto 2021 su Canale 5 raccontano che Flo riuscirà a smascherare la giovane Spectra e che ci sarà il tanto atteso confronto con Wyatt.

Qualcosa di totalmente inaspettato, però, ribalterà la situazione. Poco dopo, un disperato Bill implorerà perdono a Ridge in ospedale.

Anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate settimanali

Flo riesce a contattare Wyatt e a liberarsi. Dopo un lungo abbraccio, gli racconta che Sally ha mentito a tutti con la storia della malattia terminale.

In realtà non ha alcuna patologia, ma solo un esaurimento nervoso.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Wyatt, appresa la verità, vorrà immediatamente un confronto con Sally. Per colpa delle sue bugie, stava per concedersi a lei, esaudendo il suo ultimo desiderio di rimanere incinta.

La giovane Spectra, mentre è davanti a Flo e Wyatt, non sa fare altro che giustificarsi e implorare perdono, spiegando di aver agito in quel modo solo per elemosinare l'amore e la considerazione che non ha mai avuto.

Sally perde conoscenza

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 26 luglio al 1 agosto, Wyatt sarà inflessibile davanti alla richiesta disperata di perdono da parte di Sally.

A quel punto, la giovane stilista ha un crollo nervoso e cade a terra esanime. Flo e il fidanzato capiscono che questa volta non sta fingendo e si allarmano.

Flo, disperata, chiama il 911 e i paramedici portano via Sally, che viene ricoverata in ospedale. Negli stessi minuti, arriva in codice rosso anche un'altra ambulanza con a bordo Steffy.

Steffy sta molto male dopo l'incidente, spoiler Beautiful

È Bill ad aver investito inavvertitamente Steffy in moto. In ospedale chiede perdono a Ridge, furioso con lui per quanto accaduto. Nel frattempo, entrambi vengono chiamati dallo staff medico.

Il dottor Finnegann è chiaro: la sua giovane paziente ha riportato gravi ferite e per settimane dovrà assumere forti antidolorifici.

Steffy, però, non sembra aver intenzione di seguire i consigli del medico.

Quando Steffy apre gli occhi, davanti a lei ci sono Ridge, Bill e Liam. La sua prima preoccupazione è la figlia Kelly. Purtroppo i dolori non le lasciano pace e così finisce per cedere, facendosi somministrare i farmaci necessari da Finn.

Una decisione che avrà conseguenze non buone: sentendosi subito meglio, Steffy decide di tornare a casa da Kelly e curarsi a domicilio. La situazione però le sfuggirà presto di mano: ansiosa di tornare alla vita normale il prima possibile, diventerà dipendente dagli antidolorifici.