Colpo di scena e nuove anticipazioni a Temptation Island 2021. Sul profilo ufficiale del reality è stato da poco pubblicato un video con un'anticipazione inedita riguardante la puntata che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 luglio in prima serata. Protagonista è Federico, che fino a ora aveva passato dei giorni tranquilli, pensando che la fidanzata Floriana non stesse combinando niente di particolare, mentre invece probabilmente si sbagliava.

Temptation Island, anticipazioni nuova puntata lunedì 12 luglio 2021

Cosa succederà nella nuova puntata di lunedì sera?

I fan non vedono l'ora di vedere gli sviluppi tra Ste e Claudia. Dopo aver visto un video nel quale la ragazza esprime dei forti dubbi sui suoi sentimenti, Stefano perderà la testa.

Continuerà poi a tormentarsi Alessio, destabilizzato dal fatto che Natascia abbia raccontato dei particolari piuttosto intimi a un tentatore. Filippo avrà ancora dei video per lui, che scoprirà così nuovi particolari sulle clip del cellulare della fidanzata.

A sorpresa, ci sarà anche il primo video per Federico. Sarà Filippo, come sempre, a porgere il tablet al ragazzo durante il falò. Quello che vedrà non gli piacerà affatto.

Un video di Floriana destabilizza Federico

A scrivere a Temptation Island è stata proprio Floriana, stanca di sentirsi poco considerata dal fidanzato Federico, con il quale ha una relazione da due anni.

Stranamente però, a manifestare i primi dubbi sul loro rapporto è stato il ragazzo. Confidandosi con gli altri fidanzati e le tentatrici, Federico ha raccontato di quanto gli pesino le 'paranoie' di Floriana e le sue fissazioni.

''Se passa un gatto nero lei mi fa cambiare strada e non ci passiamo più'', ha detto il ragazzo durante una chiacchierata al villaggio.

Ciò che ha fatto rimanere molto male Floriana sono state però altre critiche: Federico non sopporterebbe che a casa si trascuri - anche nei momenti di intimità - al contrario di quando esce con le amiche.

Secondo quanto andato in onda finora, Federico non ha ricevuto ancora nessun video. La sua tranquillità durerà però molto poco.

Sul profilo Instagram di Temptation Island è infatti stato pubblicato un post nel quale si vede Filippo Bisciglia consegnare il tanto temuto tablet al ragazzo: ''Tu sei l'unico che non ha visto ancora niente. Pensi che anche questa sera non abbia nulla per te?''

Falò di confronto anticipato, anticipazioni Temptation Island del 12 luglio

Dopo aver visto il video di Floriana, Federico è rimasto spiazzato: ''Si è svegliata'', ha commentato.

Nella nuova puntata di Temptation Island del 12 luglio, ci sarà un falò anticipato. Saranno Fede e Flo i protagonisti? Non resta che attendere la prima serata di lunedì per scoprire tutti gli sviluppi.