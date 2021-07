Il percorso di Stefano Socionovo e Claudia Venturini è arrivato a una svolta nel corso della puntata del 12 luglio di Temptation Island. La coppia marchigiana ha deciso di mettersi in gioco nel reality sui sentimenti a un passo dalle nozze, fissate per il 7 agosto. L'impiegato tecnico anconetano e la ventiseienne avevano programmato il matrimonio lo scorso anno, ma sono stati costretti a rinviare il matrimonio a causa del Covid. Durante il periodo di convivenza sono emerse alcune divergenze, che hanno reso meno solida la relazione e hanno spinto i due marchigiani a sbarcare al resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

Fin dai primi giorni nel villaggio dei single Claudia si è avvicinata al single Luke (Luca Pioppo) con il quale si è confidata manifestando i suoi dubbi sull'importante passo che stava per compiere con il fidanzato.

"Ogni volta che si avvicina cerco delle scuse. Mi sembra che faccia il viscido", ha affermato la ventiseienne provocando la rabbia di Ste che ha sfogato la sua rabbia contro un pouf. "La verità è che le pensa soltanto alle sue serate. Mi mancano i suoi abbracci, le tenerezze che ci scambiavamo", ha riferito ad una tentatrice tra le lacrime.

Dall'altra parte Claudia ha deciso di confrontarsi immediatamente con lui dopo aver visto il partner affranto nei filmati mostrati al falò. La giovane ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lui ma che vuole chiarire certe cose.

Alla fine Ste e Claudia hanno lasciato Temptation insieme: "Decido di uscire con mia moglie", ha chiosato Socionovo.

Claudia chiede il falò di confronto dopo aver visto Stefano in lacrime

Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono fidanzati da quattro anni e mezzo ed hanno deciso nel giro di poco tempo di andare a convivere insieme.

Nel 2018 il trentenne di Ancona ha sorpreso la fidanzata allo stadio Del Conero chiedendole di diventare sua moglie. La coppia ha acquistato casa a Falconara Marittima dove attualmente i due convivono. Tutto sembrava filare per il verso giusto, ma il lockdown li ha costretti posticipare le nozze di un anno. Nel frattempo il rapporto è andato piuttosto in crisi e Stefania ha deciso di 'testare' i suoi sentimenti a Temptation Island.

Una volta nel villaggio dei single, la donna ha ammesso di provare sensazioni che non avvertiva da tempo e ha instaurato un buon feeling con Luke, al quale ha raccontato le mancanze di Ste, fino ad arrivare a mettere in discussione la volontà di convolare a nozze con il trentenne. Parole che hanno profondamente deluso Ste, il quale dopo aver preso a pugni un sacco da boxe, ha manifestato la sua amarezza a una tentatrice per un rapporto che non è più armonioso come ad inizio relazione. "Prima ci abbracciavamo sempre, ora siamo più distanti", ha sottolineato prima di scoppiare in lacrime.

Ste lascia Temptation Island con la fidanzata

Dopo aver visto la reazione del fidanzato Claudia Venturini ha deciso di chiedere un falò di confronto su assist di Filippo Bisciglia: "Vuoi incontrarlo per chiarire una volta per tutte i tuoi dubbi".

Senza indugiare la ventiseienne ha chiesto di vedere subito Ste, con il quale c'è stato un tenero abbraccio prima di affrontare le problematiche emerse durante l'esperienza a Temptation Island. Senza fare giri di parole Socionovo ha riferito di essere stato male per le sue esternazioni. "Hai detto che non sapevi se volevi un figlio da me. Mi hai sempre attaccato".

La ventiseienne ha spiegato di averlo provocato un po' e che le ha fatto piacere che il partner abbia compreso che c'erano delle mancanze tra di loro. "Dovresti ascoltarmi di più e comprendere anche i miei silenzi". Alla fine la coppia ha ribadito la volontà di sposarsi il 7 agosto. "Esco con la mia fidanzata? No, con mia moglie", ha chiosato Ste prima di prendere in braccia Claudia e allontanarsi dal falò.