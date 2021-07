Cambio di programmazione in vista, su Fox Turkiye, per la messa in onda della seconda stagione di Sen Çal Kapımı. La giornata del 21 luglio infatti, in Turchia, è un festivo, quindi la trasmissione della puntata 46 slitta direttamente a mercoledì 28 luglio.

La messa in onda degli episodi salta una settimana

La puntata 46 di Sen Çal Kapımı, che sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 21 luglio, slitterà al 28. Questo perché in Turchia, come per tutti gli altri Paesi con un'alta concentrazione di fedeli musulmani, sarà un giorno di festa. Infatti da martedì 20 luglio, fino a venerdì 23 luglio, si celebrerà la Eid al-adha (la "Festa del sacrificio", ndr), ovvero la celebrazione più importante per quanto riguarda il calendario islamico.

Tale festività fa riferimento al passo contenuto sia nel Corano che nella Bibbia, in cui Dio, come atto di obbedienza, chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco. Quando si reca sul monte Moriah per compiere tale atto, Abramo viene bloccato dall'Arcangelo Gabriele, che gli mostra un ariete da immolare al posto del figlio.

Vista l'importanza della festività, Fox Turkiye ha deciso di modificare il palinsesto della sua rete e di rinviare la prima visione della puntata 46 alla settimana successiva.

Serkan ed Eda sono sempre più uniti

Nella puntata di Sen Çal Kapımı che andrà in onda il 28 luglio, Eda e Serkan saranno più uniti che mai nel loro ruolo di genitori. Dopo lo shock anafilattico di cui è stata vittima Kiraz, la ragazza si renderà conto di quanto sia bello avere Serkan al proprio fianco e lui non farà altro che confermarle la sua vicinanza nel loro cammino da mamma e papà.

Anche la piccola capterà questa bella alchimia che c'è tra i suoi genitori e, tramite un disegno, non tarderà a esprimere un suo desiderio, ovvero quello di avere una bella famiglia unita, magari con l'arrivo di un fratellino.

Aydan vorrebbe dire a Serkan che Kemal potrebbe essere suo padre

Aydan, invece, avrà dei grossi problemi da affrontare.

Una serie di coincidenza l'hanno portata ad arrivare a una conclusione: Serkan potrebbe essere il figlio del suo compagno Kemal. Non saprà come dirlo a entrambi, ma vorrebbe che la rivelazione avvenisse in contemporanea e soprattutto che fosse veloce e indolore, ma sarà realmente così "facile"?

Intanto Serkan continuerà a stare a casa di Eda e tale vicinanza diventerà abbastanza "pericolosa".

L'attrazione sarà molto palpabile e i due, in una scena presente nel promo ufficiale, si ritroveranno uno di fronte all'altra, con Serkan che dirà a Eda: "Adesso, se me lo permetti, vorrei fare una cosa". Ci sarà finalmente il bacio ufficiale che sancirà ufficialmente l'inizio della loro storia?