I telespettatori della seconda stagione di Sen Çal Kapımı dovranno attendere mercoledì 28 luglio per visionare la puntata 46 della serie. Infatti in Turchia la religione prevalente (per il 99% della popolazione) è l'Islam e nella giornata del 21 luglio (giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la puntata) si festeggia laʿīd al-aḍḥā, ovvero la "Festa del sacrificio". Per tale motivo la programmazione salterà di una settimana, ma le sorprese per i fan saranno tante, a partire da un semplice desiderio di Kiraz: avere un fratellino.

Il desiderio di Kiraz

Eda e Serkan hanno trascorso un brutto quarto d'ora nel finale della puntata 45 di Sen Çal Kapımı. Infatti Kiraz, a causa di una merendina alla fragola che le ha dato Erdem, ha avuto uno shock anafilattico. Fortunatamente è andato tutto bene e la situazione è servita alla famigliola per sentirsi più unita, al punto che Kiraz, per la prima volta, ha chiamato "papà" Serkan.

Nella puntata 46 di Sen Çal Kapımı, però, verrà ancora più fuori l'unione che si è instaurata tra Eda e Serkan. Quest'ultimo, infatti, si troverà ancora a casa di Eda e la ragazza gli aprirà il suo cuore, dicendogli che è veramente contenta di averlo insieme con lei. Serkan non potrà che essere felice di questa cosa e le confermerà che, d'ora in avanti, tutte le cose riguardanti la piccola Kiraz le affronteranno insieme.

La bambina, intanto, vivrà con sempre più armonia questa nuova situazione familiare e non tarderà a esternare i suoi sentimenti. Infatti sarà intenta a fare un disegno che ritrarrà lei, la madre e il padre. Eda, però, si accorgerà che nel quadretto famigliare c'è qualcuno in più, magari è la zia Ayfer o il suo caro Burak, e invece no: Kiraz affermerà che quello è il suo fratellino.

Un modo abbastanza diretto per chiedere a Eda e Serkan un nuovo bebè.

Aydan e il segreto di Kemal

Aydan, invece, dovrà affrontare un altro problema. Sempre nel finale della puntata 45 di Sen Çal Kapımı ha scoperto che Kemal potrebbe essere il padre di Serkan. Tale scoperta è avvenuta per una Serie TV di coincidenze: Kemal è allergico alle fragole come Serkan e in più, quest'ultimo, è nato esattamente nove mesi dopo l'incontro intimo che c'è stato tra l'uomo e Aydan.

Nella puntata 46, però, la donna dovrà prendere la situazione di petto e affrontare tutte le problematiche del caso. Vorrà che la rivelazione a Serkan e Kemal sia veloce e indolore e in merito a questa vicenda si confronterà anche con Ayfer.

Ci sarà anche qualcun altro, però, che avrà il presentimento che Kemal possa essere il padre di Serkan e questa persona sarà la piccola Kiraz. Infatti la bimba continuerà ad affermare che Kemal è suo nonno. Serkan, seccato, le dirà di no, ma non potrà immaginare che la sua piccola in realtà ha ragione.

Come andrà a finire la vicenda? L'appuntamento con Sen Çal Kapımı è per mercoledì 28 luglio, a partire dalle 20 ora locale (19 in Italia, ndr) su Fox Turkiye.