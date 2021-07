Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera tedesca Tempesta d'Amore, che va in onda su Rete 4, con le anticipazioni degli episodi che saranno visibili dal giorno 2 all'8 agosto del 2021. La perfida Ariane riuscirà a tenere nascosta la sua relazione con Erik nei confronti della sua migliore amica Selina. Intanto, quest'ultima non si farà ingannare da Ariane e vedrà che nella stanza della ragazza c'è un'orologio molto costoso e da uomo. Dunque, Selina inizierà a capire che Ariane ha un'amante e si metterà alla ricerca dell'uomo misterioso. Intanto, Werner sarà molto felice e intenzionato anche a voler celebrare il presunto ritorno della memoria da parte di Andrés.

Infine, Maja e Florian avranno un incidente durante la ricerca di Napoleone.

Tempesta d'amore, anticipazioni fino all'8 agosto: Vanessa sarà sempre molto triste

Nelle prossime puntate di Tempesta d'Amore Maja, dopo aver schivato il bacio di Florian, penserà di voler esternargli completamente i suoi sentimenti e, per questo motivo, gli dirà di aver visto il piccolo Napoleone in fuga verso il bosco. Inoltre, quando si inoltreranno all'interno del bosco, la giovane Maja commetterà un grave errore e avranno un incidente. Infine, Vanessa sarà sempre più triste perché Robert (interpretato dall'attore Lorenzo Patané) si è fidanzato ufficialmente con Cornelia.

Tempesta d'amore inizio agosto: Vanessa scoprirà che dovrà fare un'operazione per il suo ginocchio

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore Vanessa, oltre a non essere felice per Robert e Cornelia, spererà anche che la terapia per il suo ginocchio possa fare subito effetto. Inoltre, Vanessa quando si recherà dal dottore scoprirà che sarà obbligata a sottoporsi ad un'operazione, crollerà disperata tra le braccia di Alfons.

Nel frattempo, Erik e Ariane noteranno che Selina sta controllando tutti i loro movimenti e, per questo motivo, la perfida Ariane avrà in mente un piano diabolico per incastrarla.

Maja sarà molto preoccupata per il fratello di Erik

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Ariane tenterà di fare in modo che Selina veda casualmente un bacio molto passionale tra lei e il personal trainer Max.

Inoltre, Selina noterà che l’orologio visto all'interno della stanza di Ariane si trova sul polso di Max. Intanto, Maja deciderà di portare urgentemente Florian all’ospedale, ma Erik attaccherà verbalmente la donna e le dirà anche di lasciare in pace per sempre suo fratello. Infine, mentre Maja sarà preoccupata e non riuscirà a chiudere occhio, Florian avrà un sogno d'amore proprio insieme a lei durante la sua degenza in ospedale.