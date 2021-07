Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Brave and Beautiful, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per la coppia composta da Cesur e Suhan, i quali convoleranno a nozze. Un duro colpo per il padre della ragazza, il quale metterà a punto l'ennesimo piano diabolico ma questa volta farà i conti con la rabbia di Suhan.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful: Suhan convola a nozze con Cesur

Nel dettaglio, le anticipazioni turche della soap opera Brave and Beautiful rivelano che Cesur riuscirà a dimostrare a Suhan che è stato proprio Tahsin a rapirla per poi far ricadere la colpa su di lui.

Di conseguenza, la donna comincerà a fidarsi dell'uomo e al tempo stesso proverà astio nei confronti del padre, a maggior ragione quando scoprirà che Tahsin è anche il responsabile della manomissione dell'automobile dell'Alemdaroglu, dove anche lei ha rischiato di perdere la vita. Sta di fatto che, dopo aver scoperto queste verità, Suhan deciderà di accettare la proposta di nozze che le verrà fatta da Cesur. L'obiettivo dell'uomo, sarà quello di riuscire a mettere alle strette il bugiardo padre.

Tahsin finge di essere stato colto da un malore

Le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5, rivelano che a quel punto i due convoleranno a nozze in fretta e furia e Korhan accetterà di fare da testimone a sua sorella in questo giorno così importante.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel momento in cui Tahsin scoprirà del matrimonio, verrà colto da un improvviso attacco di cuore, al punto che i due sposi saranno costretti a recarsi in ospedale. Una volta sul posto, i due scopriranno che non è Tahsin ad essere passato a miglior vita, bensì Mithat, fratello del commissario Mehmet, l'unico che conosceva tutta la verità dei fatti su quanto è accaduto.

Suhan si scaglia duramente contro il padre: anticipazioni turche Brave & Beautiful

Sta di fatto che, nel momento in cui la donna scoprirà tutta la verità sull'ennesimo teatrino ridicolo messo in piedi da suo padre, non ci penserà su due volte a puntargli il dito contro. Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful rivelano che Suhan si scaglierà prepotentemente contro suo papà, ammettendo di essere a dir poco disgustata dalle continue e costanti bugie che l'uomo le ha raccontato oltre che dai vari reati che ha compiuto nel corso della sua vita.

Come se non bastasse, poi, la donna darà l'ennesimo dispiacere a suo padre, rivelandogli di aver deciso di andare a vivere stabilmente a casa con Cesur.

Tahsin considera sua figlia morta

Un durissimo colpo per Tahsin che, da questo momento in poi, ammetterà di non voler più sapere nulla di sua figlia, al punto da considerarla definitivamente morta. Insomma, padre e figlia arriveranno ad un punto di non ritorno ma non si esclude che, nel corso delle prossime puntate turche della soap opera Mediaset, possano esserci dei nuovi clamorosi e inaspettati risvolti. Cahide, infatti, non resterà a guardare la situazione che si è venuta a creare e gli spoiler rivelano che la perfida e astuta dark lady metterà a punto una vera e propria controffensiva.