E poi ancora Claudia ha sottolineato il fatto che nell'ultimo periodo della loro relazione, Ste non le avrebbe dato le giuste attenzioni, al punto da non rendersi conto che ci sono stati dei momenti in cui la fidanzata piangeva da sola in bagno.

Prosegue l'appuntamento con Temptation Island 2021 e nel corso della terza puntata c'è stato un nuovo falò di confronto immediato con protagonisti Claudia e Ste . I due fidanzati hanno scelto di vedersi senza proseguire il percorso all'interno del villaggio. Ad essere particolarmente deluso, dopo le immagini che ha visto, è stato Ste che più volte è scoppiato anche in lacrime per quello che stava facendo e dicendo la sua fidanzata. Sta di fatto che, alla fine, i due hanno scelto di uscire insieme dal villaggio delle tentazioni e come se non bastasse hanno annunciato il loro matrimonio, scatenando polemiche sui social.

