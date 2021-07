Temptation Island 2021 si avvia verso le battute finali di questa edizione. In tanti si chiedono cos'è successo a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni del reality show e quali sono le novità per le coppie protagoniste dell'attuale stagione, seguita da una platea di oltre tre milioni di fedelissimi a settimana. Le prime indiscrezioni non mancano così come le segnalazioni sui vari protagonisti del reality show, come quelle su Tommaso e Alessandro che sembra siano stati beccati in compagnia di altre donne post trasmissione.

Un mese dopo Temptation Island 2021: le prime segnalazioni sulle coppie

Nel dettaglio, le indiscrezioni un mese dopo la fine di Temptation Island 2021 vedono protagonisti i due fidanzati Tommaso e Alessandro, rispettivamente protagonisti del reality show Mediaset con Valentina e Jessica.

Per la coppia Tommaso-Valentina, il falò finale (arrivato al termine della seconda puntata) li ha portati a dirsi addio definitivamente.

Per Alessandro e Jessica, invece, la situazione all'interno del villaggio non è stata proprio delle migliori, al punto che il fidanzato si è lasciato andare più volte a dei veri e propri scatti di ira, dovuti agli atteggiamenti della sua fidanzata con uno dei tentatori single del programma Mediaset.

Sta di fatto che, dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, Alessandro e Tommaso sono stati visti insieme all'interno di un locale romano, in compagnia di altre donne e non delle rispettive fidanzate.

Manuela e Stefano si sarebbero lasciati

Una segnalazione che non è è passata inosservata, la quale potrebbe confermare il fatto che le loro storie d'amore siano giunte definitivamente al capolinea e che i due siano pronti a voltare pagina, facendo nuove conoscenze.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Manuela e Stefano. In questi giorni, la ragazza è stata avvistata in una pizzeria in compagnia di alcune amiche, alle quali avrebbe lasciato intendere che la sua relazione con Stefano sarebbe finita ma nonostante tutto, lei continuerebbe a volergli bene.

Situazione diversa, invece, per la coppia composta da Claudia e Ste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due, dopo aver affrontato un periodo di crisi all'interno del villaggio, hanno scelto di andare via insieme da Temptation Island.

Claudia e Ste pronti per le nozze dopo Temptation Island

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, i due hanno confermato di stare insieme e che grazie a questa esperienza hanno ritrovato il vero amore di una volta.

Così, dopo Temptation, la coppia Claudia-Ste pensa a riprendere in mano le redini del matrimonio che sarà celebrato il prossimo agosto.

Nessun avvistamento per la coppia Floriana-Federico anche se i due, al termine del primo falò di confronto, hanno scelto di dirsi addio e quindi di intraprendere due strade differenti.