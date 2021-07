Mentre i fan del reality di Temptation Island sono in attesa di scoprire cosa accadrà nelle puntate finali che andranno in onda su Canale 5, i protagonisti del programma sono già tornati alle loro vite quotidiane. In particolar modo due partecipanti hanno attirato l'attenzione in un locale di Roma. A quanto pare Tommaso Eletti e Alessandro Autera sono stati beccati insieme in una location romana in compagnia di altre donne.

Gossip Temptation Island: Alessandro Autera e Tommaso Eletti avvistati insieme ad altre donne

Le puntate di Temptation Island, come sappiamo, sono state registrate per poi essere mandate in onda in un secondo momento.

La finale del reality condotto da Filippo Bisciglia è ormai vicina (le ultime due puntate andranno in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio in prime time su Canale 5) e, mentre i fan rimangono con il fiato sospeso in attesa dell'ultimo appuntamento, i protagonisti sono già ritornati alle loro rispettive vite.

Ovviamente, secondo gli accordi presi con la produzione del reality, i concorrenti hanno l'obbligo di mantenere il silenzio in merito all'esito delle loro rispettive relazioni per non 'rovinare' il finale agli appassionati telespettatori: pertanto non possono rivelare nulla prima della finale del docu reality. A riferirlo è stata Raffaella Mannoia sul settimanale 'Tv e Sorrisi' spiegando che ai concorrenti viene sequestrato il cellulare prima dell'arrivo nel villaggio e viene ridato loro soltanto al momento del rientro a casa.

Inoltre, spiega Mannoia, le coppie firmano un regolamento nel quale accettano l'obbligo di non farsi vedere insieme con il proprio o la propria partner prima della messa in onda dell'ultima puntata.

Stesso discorso vale nel caso in cui un partecipante abbia intrapreso una storia con un single. Tuttavia ciò non vieta che i concorrenti possano organizzare una rimpatriata tra di loro ed è proprio quello che hanno fatto Alessandro Autera e Tommaso Eletti del villaggio dei fidanzati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quanto pare i due ragazzi sono stati visti insieme in un locale di Roma a cenare, in assenza delle loro rispettive fidanzate e in compagnia di affascinanti sconosciute.

Ovviamente le uscite tra fidanzati dello stesso villaggio sono consentite, tuttavia la presenza di altre donne di certo desta molti sospetti. Come finirà tra Alessandro e Jessica?

Mentre Tommaso e Valentina si sono già detti addio durante l'ultimo falò di confronto, il rapporto tra Alessandro e Jessica sta pian piano precipitando.

Temptation Island, come finirà tra Alessandro e Jessica? Le anticipazioni della quinta puntata

Durante l'ultima puntata, Alessandro è andato su tutte le furie per aver visto la sua fidanzata Jessica mostrare un atteggiamento alquanto affettivo nei confronti del single Davide; tuttavia anche Alessandro ha dimostrato una certa affinità con la sua tentatrice. Cosa accadrà tra Jessica e Alessandro nella penultima puntata di Temptation Island? Secondo le anticipazioni, Alessandro, in seguito al comportamento di Jessica, perderà il controllo e finirà per rompere degli oggetti presenti nella Pinnetta.

Il clima tra i due è carico di tensione, tuttavia bisognerà aspettare i prossimi sviluppi per scoprire se la loro storia d'amore sta proseguendo o meno al di fuori delle telecamere. Il prossimo appuntamento con Temptation Island è lunedì 26 luglio su Canale 5, subito dopo Paperissima Sprint.