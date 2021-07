Il percorso di Alessandro e Jessica a Temptation Island era cominciato senza alcuno scossone. Lui era impegnato nei suoi allenamenti, nella dieta, al centro dei momenti più divertenti della trasmissione. Poi, qualcosa è cambiato proprio nella terza puntata con un video visto in pinnettu. Nello stesso, Jessica balla in maniera sensuale con Davide Basolo, il tentatore, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Alcune sue affermazioni lo hanno fatto arrabbiare. "Io sto pensando molto in questi giorni… ho bisogno di un'altra persona… Un figlio con lui non lo farei".

Jessica ha confermato di non essere più interessata ad avere rapporti intimi con Alessandro

L'intimità tra Jessica e Davide è cresciuta man mano, grazie alle carezze, ai massaggi, ai continui contatti fisici. Lei gli ha raccontato delle proprie intimità con Alessandro. "Lo facciamo ogni 2 o 3 mesi… Non ho voglia…". Anche chiacchierando con altre ragazze, Jessica ha confermato di non essere più interessata ad avere rapporti intimi col fidanzato. "Non lo facciamo da mesi… è un mio blocco". Poi, lei ha confessato di essere attratta da Davide. "Ho bisogno di uno come lui… dai primi giorni volevo avvicinarmi a lui". Jessica ha dichiarato poi che può considerarsi single.

Alessandro ha confermato la sua rabbia contro Jessica ed è deciso a lasciarla. Ha ammesso poi di essere innamorato ancora di lei

Se fino a quell’istante Alessandro era concentrato su di sé, sui suoi continui allenamenti, il video di Jessica lo ha scosso notevolmente. Ha avuto una reazione nervosa, prendendo a calci una bottiglia e decidendo di interrompere la relazione con la fidanzata.

"Ho dato tutto a questa qua… Ti ho mantenuta fino a ieri… Non tornerai più con me… È consapevole almeno che è single... Dopo sette anni assieme, fa così col primo che incontra... Le ho comprato la macchina e la casa… E le ho chiesto 3 anni fa a Parigi di avere un figlio… È una viziata". Al falò, davanti ad altri video della fidanzata col tentatore, Alessandro ha confermato la sua ira contro Jessica ed è deciso a piantarla.

Ha ammesso poi di essere innamorato ancora di lei. Tra i due il percorso continua.

'Volevo avvicinarmi a Davide... però non lo faccio, perché mi filmano' ha confessato Jessica a una fidanzata del villaggio

"Non voglio che abbia una reazione, perché sono con te... non mi interessa" ha aggiunto Jessica. "Io sto qui, perché me lo sento" chiarisce poi, esternando il suo interesse verso Davide, il tentatore. Poi lei, chiacchierando con un altra fidanzata, ammette: "Volevo avvicinarmi a Davide... però non lo faccio perché mi filmano", poi riferendosi a Davide: "Lui è una persona diversa... ho bisogno di uno così... intelligente. Mi piace stare con lui... mi diverte".