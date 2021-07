Manila Nazzaro, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, ha commentato quanto andato in onda il 19 luglio su Canale 5, soffermandosi in particolare sulla coppia formata da Manuela e Stefano. ''Sono senza parole'', ha dichiarato la compagna di Lorenzo Amoruso riguardo ai due giovani mentre si è detta molto vicina a Floriana che, nel corso della puntata, ha lasciato il fidanzato Federico durante il falò anticipato.

Manila Nazzaro basita da Manuela e Stefano: 'Sono senza parole'

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda il 19 luglio su Canale 5, ha visto ancora protagonisti Manuela e Stefano.

I due continuano a far discutere per l'atteggiamento tenuto nel villaggio sardo, tanto che, sin dall'inizio, è sembrato che il loro rapporto sia ormai arrivato alle battute finali. Molti gli utenti che sui social hanno commentato quanto andato in onda. Ed anche Manila Nazzaro, su Twitter, ha voluto dire la sua su questa coppia. L'ex Miss Italia non ha nascosto il fatto di essere rimasta basita per l'atteggiamento tenuto da entrambi, tanto da dichiarare senza tanti giri di parole: "Io sono davvero senza parole per questa coppia". I due, infatti, continuano ad accusarsi reciprocamente, arrivando anche ad insultarsi. Fatto questo, che ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico a casa.

Temptation Island, Floriana dice addio a Federico: il plauso di Manila

L'opinione di Manila Nazzaro sembra essere condivisa da molti dei telespettatori di Temptation Island, i quali sembrano essere certi che Manuela e Stefano si lasceranno al termine del reality. In attesa di scoprire cosa accadrà a questa coppia, nell'ultima puntata i fan del programma hanno assistito all'addio di Floriana a Federico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza, dopo aver chiesto il falò anticipato, ha deciso di dare il benservito al fidanzato, dopo aver visto l'avvicinamento di lui con la single Vincenza. Certa del fatto che Federico non sia più innamorato di lei, la ragazza non si è fatta impietosire dalle lacrime del fidanzato e a nulla sono serviti i tentativi di Filippo Bisciglia di farli riavvicinare.

Floriana dice addio a Federico, Manila: 'Vorrei tanto abbracciare Floriana'

L'atteggiamento risoluto di Floriana è piaciuto a Manila Nazzaro la quale, sui social, ha mostrato tutta la sua vicinanza alla ragazza, consapevole che per lei non sia stato facile prendere una simile decisione. Nel dettaglio, la compagna di Lorenzo Amoruso ha dichiarato: "Vorrei tanto abbracciare Floriana". Una decisione difficile quella presa da Floriana nel corso della quarta puntata di Temptation Island. Ma, solo al termine del reality, i fan potranno scoprire se la ragazza, terminate le registrazioni, sarà rimasta sulla sua posizione o avrà deciso di perdonare Federico. Si ricorda infatti che, secondo il contratto firmato dai partecipanti, le coppie non possono divulgare notizie su quanto accaduto tra loro, sino alla messa in onda della puntata finale di Temptation Island.